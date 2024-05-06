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Путин приехал на встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
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15:52 06.05.2024 (обновлено: 15:54 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944178005.html
Путин приехал на встречу с правительством
Путин приехал на встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
Путин приехал на встречу с правительством
Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:52
2024-05-06T15:54
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.Президент в понедельник приехал в правительство, его встретил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240506/putin-1944177778.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин приехал на встречу с правительством

Путин приехал в правительство на встречу с кабинетом министров

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.
Президент в понедельник приехал в правительство, его встретил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
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