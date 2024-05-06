https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944178005.html

Путин приехал на встречу с правительством

Путин приехал на встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024

Путин приехал на встречу с правительством

Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:52

2024-05-06T15:52

2024-05-06T15:54

политика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.Президент в понедельник приехал в правительство, его встретил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

https://ria.ru/20240506/putin-1944177778.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин