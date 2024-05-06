https://ria.ru/20240506/pravitelstvo-1944178005.html
Путин приехал на встречу с правительством
Путин приехал на встречу с правительством - РИА Новости, 06.05.2024
Путин приехал на встречу с правительством
Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:52
2024-05-06T15:52
2024-05-06T15:54
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин приехал в дом правительства РФ для встречи с кабмином.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник в преддверии инаугурации проведет заключительную встречу с правительством, будет подведение итогов.Президент в понедельник приехал в правительство, его встретил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
https://ria.ru/20240506/putin-1944177778.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин приехал на встречу с правительством
Путин приехал в правительство на встречу с кабинетом министров