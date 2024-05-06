https://ria.ru/20240506/pozhar-1944268500.html

В Иркутской области ликвидировали открытое горение на месте пожара

В Иркутской области ликвидировали открытое горение на месте пожара - РИА Новости, 06.05.2024

В Иркутской области ликвидировали открытое горение на месте пожара

Открытое горение ликвидировали на месте пожара в иркутской Вихоревке и СНТ "Алюминщик", спасателям предстоит потушить еще группу садоводств, сообщает... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T23:59

2024-05-06T23:59

2024-05-06T23:59

происшествия

вихоревка

россия

иркутская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Открытое горение ликвидировали на месте пожара в иркутской Вихоревке и СНТ "Алюминщик", спасателям предстоит потушить еще группу садоводств, сообщает пресс-служба МЧС России. "На территории города Вихоревка и СНТ "Алюминщик" Иркутской области объявлена ликвидация открытого горения. Продолжаются работы по проливке и разборке конструкций. Силы пожарно-спасательных подразделений направлены на ликвидацию пожаров группы садоводств в Братском районе и 35 км трассы Тулун-Братск", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе МЧС РФ сообщали, что пожарные локализовали возгорание в Иркутской области, всего огнем в восьми СНТ, предварительно, были повреждены 188 строений.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944218419.html

вихоревка

россия

иркутская область

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происшествия, вихоревка, россия, иркутская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области