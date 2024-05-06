https://ria.ru/20240506/pozhar-1944263331.html

В Смоленске частично обрушилась крыша горящего цеха

В Смоленске частично обрушилась крыша горящего цеха - РИА Новости, 06.05.2024

В Смоленске частично обрушилась крыша горящего цеха

Частично обрушилась крыша горящего цеха по производству кирпича в Смоленске, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщило МЧС России в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T22:40

2024-05-06T22:40

2024-05-06T22:41

происшествия

смоленск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Частично обрушилась крыша горящего цеха по производству кирпича в Смоленске, огонь быстро распространяется из-за сильного ветра, сообщило МЧС России в Telegram-канале. "В Смоленске на пожаре частично обрушилась кровля. Огонь быстро распространяется из-за сильного ветра. Тушение пожара продолжается", - говорится в сообщении.Спасатели МЧС России пытаются не допустить распространение пожара на заводе и защищают соседние здания от огня, сообщило ведомство."Специалисты МЧС России ликвидируют возгорание и защищают соседние здания от огня", - говорится в сообщении.Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.Ранее ведомство сообщало о пожаре на цехе по производству кирпича на территории завода, огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров. В ликвидации пожара задействованы 50 специалистов и 14 единиц техники.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html

смоленск

россия

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происшествия, смоленск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)