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Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор - РИА Новости, 06.05.2024
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19:32 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944241907.html
Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор
Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор - РИА Новости, 06.05.2024
Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор
На место пожара в Братский район Иркутской области выехала пожарная лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, уже ясно одно - пожар был изначально... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:32
2024-05-06T19:32
происшествия
братский район
иркутская область
игорь кобзев
россия
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На место пожара в Братский район Иркутской области выехала пожарная лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, уже ясно одно - пожар был изначально техногенным, заявил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."На место также выехала испытательная пожарная лаборатория. Предстоит выяснить причины возникновения возгорания, с чего всё началось. Ясно одно, он был изначально техногенным. Руководителем ликвидации ЧС назначен мэр Братского района Александр Сергеевич Дубровин", - написал Кобзев.
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происшествия, братский район, иркутская область, игорь кобзев, россия, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Игорь Кобзев, Россия, Пожар в Братском районе Иркутской области
Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор

Губернатор: пожар в Братском районе Иркутской области изначально был техногенным

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На место пожара в Братский район Иркутской области выехала пожарная лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, уже ясно одно - пожар был изначально техногенным, заявил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
"На место также выехала испытательная пожарная лаборатория. Предстоит выяснить причины возникновения возгорания, с чего всё началось. Ясно одно, он был изначально техногенным. Руководителем ликвидации ЧС назначен мэр Братского района Александр Сергеевич Дубровин", - написал Кобзев.
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ПроисшествияБратский районИркутская областьИгорь КобзевРоссияПожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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