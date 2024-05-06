https://ria.ru/20240506/pozhar-1944241907.html

Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор

Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор - РИА Новости, 06.05.2024

Пожар в Братском районе Приангарья был техногенным, сообщил губернатор

На место пожара в Братский район Иркутской области выехала пожарная лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, уже ясно одно - пожар был изначально... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:32

2024-05-06T19:32

2024-05-06T19:32

происшествия

братский район

иркутская область

игорь кобзев

россия

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. На место пожара в Братский район Иркутской области выехала пожарная лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, уже ясно одно - пожар был изначально техногенным, заявил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."На место также выехала испытательная пожарная лаборатория. Предстоит выяснить причины возникновения возгорания, с чего всё началось. Ясно одно, он был изначально техногенным. Руководителем ликвидации ЧС назначен мэр Братского района Александр Сергеевич Дубровин", - написал Кобзев.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944240590.html

братский район

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