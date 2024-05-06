Рейтинг@Mail.ru
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:26 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944240590.html
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.05.2024
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:26
2024-05-06T19:26
происшествия
братский район
россия
иркутская область
пожар в братском районе иркутской области
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944238069_20:0:818:449_1920x0_80_0_0_464c50ce56a0b91a4bdcff58b32c23f1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. "Сегодня днем на территории одного из СНТ в Братском районе произошло возгорание, в результате которого огнем охвачены дачные дома и хозяйственные постройки в нескольких садоводствах и строения в городе Вихоревке. В результате пожара в СНТ "Локомотив" погиб 75-летний мужчина", - говорится в сообщении ведомства. "Следственным отделом по Братскому району СУСК России по Иркутской области по факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
https://ria.ru/20240429/pozhar-1943031519.html
братский район
россия
иркутская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944238069_119:0:718:449_1920x0_80_0_0_449c8578c0ddf0ab889ab9cdf3a9b1ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братский район, россия, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Братский район, Россия, Иркутская область, Пожар в Братском районе Иркутской области, Следственный комитет России (СК РФ)
После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело

СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив"

© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
© Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
"Сегодня днем на территории одного из СНТ в Братском районе произошло возгорание, в результате которого огнем охвачены дачные дома и хозяйственные постройки в нескольких садоводствах и строения в городе Вихоревке. В результате пожара в СНТ "Локомотив" погиб 75-летний мужчина", - говорится в сообщении ведомства.
"Следственным отделом по Братскому району СУСК России по Иркутской области по факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
Пожар в садовых товариществах в Братске - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
В садовых товариществах в Братске сгорели 16 домов
29 апреля, 14:28
 
ПроисшествияБратский районРоссияИркутская областьПожар в Братском районе Иркутской областиСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала