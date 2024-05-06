После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело
СК возбудил дело после гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив"
© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале.
"Сегодня днем на территории одного из СНТ в Братском районе произошло возгорание, в результате которого огнем охвачены дачные дома и хозяйственные постройки в нескольких садоводствах и строения в городе Вихоревке. В результате пожара в СНТ "Локомотив" погиб 75-летний мужчина", - говорится в сообщении ведомства.
"Следственным отделом по Братскому району СУСК России по Иркутской области по факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.
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