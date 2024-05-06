https://ria.ru/20240506/pozhar-1944240590.html

После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело

После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело - РИА Новости, 06.05.2024

После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ возбудили уголовное дело

После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района,... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:26

2024-05-06T19:26

2024-05-06T19:26

происшествия

братский район

россия

иркутская область

пожар в братском районе иркутской области

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. После гибели мужчины при пожаре в иркутском СНТ "Локомотив" возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц администрации Братского района, сообщает следственное управление СК РФ по Иркутской области в Telegram-канале. "Сегодня днем на территории одного из СНТ в Братском районе произошло возгорание, в результате которого огнем охвачены дачные дома и хозяйственные постройки в нескольких садоводствах и строения в городе Вихоревке. В результате пожара в СНТ "Локомотив" погиб 75-летний мужчина", - говорится в сообщении ведомства. "Следственным отделом по Братскому району СУСК России по Иркутской области по факту халатности должностных лиц администрации Братского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека)", - сообщили в управлении. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о назначении необходимых экспертиз.

https://ria.ru/20240429/pozhar-1943031519.html

братский район

россия

иркутская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, братский район, россия, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области, следственный комитет россии (ск рф)