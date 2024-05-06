https://ria.ru/20240506/pozhar-1944237574.html
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины - РИА Новости, 06.05.2024
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:04
2024-05-06T19:04
2024-05-06T19:25
происшествия
вихоревка
иркутская область
братский район
россия
пожар в братском районе иркутской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944238046_20:0:815:447_1920x0_80_0_0_b88a485da19595c56a03c8d99b1422f7.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", - написал Кобзев.
вихоревка
иркутская область
братский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944238046_120:0:716:447_1920x0_80_0_0_40ed1943ab0c39a335d78144c9a84bb9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район, россия, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Братский район, Россия, Пожар в Братском районе Иркутской области
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины
В сгоревшем СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке обнаружили тело мужчины