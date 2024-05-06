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В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины - РИА Новости, 06.05.2024
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19:04 06.05.2024 (обновлено: 19:25 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944237574.html
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины - РИА Новости, 06.05.2024
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины
Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:04
2024-05-06T19:25
происшествия
вихоревка
иркутская область
братский район
россия
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", - написал Кобзев.
вихоревка
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происшествия, вихоревка, иркутская область, братский район, россия, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Братский район, Россия, Пожар в Братском районе Иркутской области
В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины

В сгоревшем СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке обнаружили тело мужчины

© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
© Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.
"Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", - написал Кобзев.
 
ПроисшествияВихоревкаИркутская областьБратский районРоссияПожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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