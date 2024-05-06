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В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины

В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины - РИА Новости, 06.05.2024

В сгоревшем СНТ в иркутской Вихоревке нашли тело мужчины

Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:04

2024-05-06T19:04

2024-05-06T19:25

происшествия

вихоревка

иркутская область

братский район

россия

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Тело мужчины обнаружено в СНТ "Локомотив" в иркутской Вихоревке, где произошел пожар, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем Telegram-канале."Трагичную новость сообщил мэр Вихоревки Николай Юрьевич Дружинин. В СНТ "Локомотив" было обнаружено тело мужчины, 1948 года рождения. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким. На месте сейчас работают дознаватели", - написал Кобзев.

вихоревка

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