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В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров

В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2024

В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров

В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в Братском районе, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:02

2024-05-06T19:02

2024-05-06T19:49

иркутская область

братский район

россия

безопасность

пожар в братском районе иркутской области

происшествия

игорь кобзев

вихоревка

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ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в Братском районе, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров", — говорится в публикации.На место пожара в Братский район выехала лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, изначально возгорание было техногенным, уточнил Кобзев.Кроме того, в СНТ "Локомотив" в Вихоревке, где произошел пожар, обнаружили тело мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц районной администрации.Губернатор добавил, что в Братском районе создадут комиссию по оценке ущерба от пожара. Семьям пострадавших окажут поддержку. В регионе развернут пункт временного размещения.

https://ria.ru/20240506/kooperativ-1944106368.html

иркутская область

братский район

россия

вихоревка

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