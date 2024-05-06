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В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2024
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19:02 06.05.2024 (обновлено: 19:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944236590.html
В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров
В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров - РИА Новости, 06.05.2024
В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров
В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в Братском районе, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T19:02
2024-05-06T19:49
иркутская область
братский район
россия
безопасность
пожар в братском районе иркутской области
происшествия
игорь кобзев
вихоревка
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ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в Братском районе, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале."В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров", — говорится в публикации.На место пожара в Братский район выехала лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, изначально возгорание было техногенным, уточнил Кобзев.Кроме того, в СНТ "Локомотив" в Вихоревке, где произошел пожар, обнаружили тело мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц районной администрации.Губернатор добавил, что в Братском районе создадут комиссию по оценке ущерба от пожара. Семьям пострадавших окажут поддержку. В регионе развернут пункт временного размещения.
https://ria.ru/20240506/kooperativ-1944106368.html
иркутская область
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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области
Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома.
2024-05-06T19:02
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Дачные дома и хозпостройки горят в Братском районе Иркутской области
Тридцать дачных домов и хозяйственных построек горят в Братском районе Иркутской области, сообщает МЧС
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иркутская область, братский район, россия, безопасность, пожар в братском районе иркутской области, происшествия, игорь кобзев, вихоревка
Иркутская область, Братский район, Россия, Безопасность, Пожар в Братском районе Иркутской области, Происшествия, Игорь Кобзев, Вихоревка
В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров

В Иркутской области введен режим ЧС регионального значения из-за пожаров

© Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
© Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Иркутской области ввели режим ЧС регионального значения из-за пожаров в Братском районе, сообщил губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.
"В связи с событиями в Братском районе и Вихоревке и учитывая неблагоприятный прогноз синоптиков принял решение ввести режим ЧС регионального значения. Порывы ветра могут быть причинами молниеносного распространения пожаров", — говорится в публикации.

В Братском районе в понедельник произошло несколько крупных пожаров — сгорел пункт обработки лесоматериалов, около 80 строений в нескольких СНТ и городе Вихоревка. По данным МЧС, возгорание в этом населенном пункте локализовано.

На место пожара в Братский район выехала лаборатория, чтобы выяснить причины его возникновения, изначально возгорание было техногенным, уточнил Кобзев.
Кроме того, в СНТ "Локомотив" в Вихоревке, где произошел пожар, обнаружили тело мужчины. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц районной администрации.
Губернатор добавил, что в Братском районе создадут комиссию по оценке ущерба от пожара. Семьям пострадавших окажут поддержку. В регионе развернут пункт временного размещения.
Тушение пожара в дачном кооперативе в Вихоревке в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Дачный кооператив под Иркутском эвакуируют из-за пожара
Вчера, 12:27
 
Иркутская областьБратский районРоссияБезопасностьПожар в Братском районе Иркутской областиПроисшествияИгорь КобзевВихоревка
 
 
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