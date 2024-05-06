https://ria.ru/20240506/pozhar-1944221164.html

В иркутской Вихоревке горят 15 строений

В иркутской Вихоревке горят 15 строений - РИА Новости, 06.05.2024

В иркутской Вихоревке горят 15 строений

В Вихоревке Иркутской области огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах", сухую растительность на 1,5 тысячи "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:39

2024-05-06T17:39

2024-05-06T17:43

происшествия

вихоревка

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Вихоревке Иркутской области огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах", сухую растительность на 1,5 тысячи "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "По уточненной информации, в городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил: 15 строений на 540 квадратных метрах; сухую растительность на 1500 квадратных метрах. На месте работают порядка 80 специалистов с помощью 25 единиц техники", - сообщае ведомство.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944202097.html

вихоревка

иркутская область

россия

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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома. 2024-05-06T17:39 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, вихоревка, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области