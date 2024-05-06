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В иркутской Вихоревке горят 15 строений - РИА Новости, 06.05.2024
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17:39 06.05.2024 (обновлено: 17:43 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944221164.html
В иркутской Вихоревке горят 15 строений
В иркутской Вихоревке горят 15 строений - РИА Новости, 06.05.2024
В иркутской Вихоревке горят 15 строений
В Вихоревке Иркутской области огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах", сухую растительность на 1,5 тысячи "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:39
2024-05-06T17:43
происшествия
вихоревка
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Вихоревке Иркутской области огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах", сухую растительность на 1,5 тысячи "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале. "По уточненной информации, в городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил: 15 строений на 540 квадратных метрах; сухую растительность на 1500 квадратных метрах. На месте работают порядка 80 специалистов с помощью 25 единиц техники", - сообщае ведомство.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944202097.html
вихоревка
иркутская область
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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области
Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома.
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происшествия, вихоревка, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Вихоревка, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В иркутской Вихоревке горят 15 строений

В иркутской Вихоревке огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах"

Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Вихоревке Иркутской области огонь охватил 15 строений на 540 "квадратах", сухую растительность на 1,5 тысячи "квадратах", сообщает МЧС РФ в Telegram-канале.
"По уточненной информации, в городе Вихоревка Иркутской области огонь охватил: 15 строений на 540 квадратных метрах; сухую растительность на 1500 квадратных метрах. На месте работают порядка 80 специалистов с помощью 25 единиц техники", - сообщае ведомство.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
Вчера, 16:50
 
ПроисшествияВихоревкаИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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