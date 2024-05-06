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В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ
В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ - РИА Новости, 06.05.2024
В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ
Огнём на дачах в пригороде иркутского города Вихоревка уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив", сообщил мэр Братского района РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:31
2024-05-06T17:31
2024-05-06T17:31
происшествия
вихоревка
братский район
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Огнём на дачах в пригороде иркутского города Вихоревка уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив", сообщил мэр Братского района региона Александр Дубровин в своем Telegram-канале. "Продолжаем отстаивать жилые дома Вихоревки, расположенные на окраине города. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан – нужно установить точное число пострадавших от сегодняшнего разгула стихии и ущерб. По последней информации, огнём на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив". С дачных земель пожар перешёл на окраину города, где расположен частный сектор", - написал Дубровин.
https://ria.ru/20240506/vikhorevka-1944128940.html
вихоревка
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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области
Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома.
2024-05-06T17:31
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происшествия, вихоревка, братский район, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Вихоревка, Братский район, Пожар в Братском районе Иркутской области
В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ
Мэр Дубровин: пожар на дачах в пригороде Иркутска уничтожил порядка 25 домов