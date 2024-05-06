https://ria.ru/20240506/pozhar-1944218419.html

В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ

В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ - РИА Новости, 06.05.2024

В пригороде Вихоревки практически выгорело СНТ

Огнём на дачах в пригороде иркутского города Вихоревка уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив", сообщил мэр Братского района РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:31

2024-05-06T17:31

2024-05-06T17:31

происшествия

вихоревка

братский район

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Огнём на дачах в пригороде иркутского города Вихоревка уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив", сообщил мэр Братского района региона Александр Дубровин в своем Telegram-канале. "Продолжаем отстаивать жилые дома Вихоревки, расположенные на окраине города. Проводятся поквартирные и подомовые обходы граждан – нужно установить точное число пострадавших от сегодняшнего разгула стихии и ущерб. По последней информации, огнём на дачах уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив". С дачных земель пожар перешёл на окраину города, где расположен частный сектор", - написал Дубровин.

https://ria.ru/20240506/vikhorevka-1944128940.html

вихоревка

братский район

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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома. 2024-05-06T17:31 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, вихоревка, братский район, пожар в братском районе иркутской области