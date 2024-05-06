https://ria.ru/20240506/pozhar-1944202097.html

В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины

В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины - РИА Новости, 06.05.2024

В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины

В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:50

2024-05-06T16:50

2024-05-06T16:56

происшествия

братск

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров. Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства "Алюминщик". Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован. Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943911123.html

братск

иркутская область

россия

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происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)