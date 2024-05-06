https://ria.ru/20240506/pozhar-1944202097.html
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины - РИА Новости, 06.05.2024
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:50
2024-05-06T16:50
2024-05-06T16:56
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров. Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства "Алюминщик". Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован. Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943911123.html
братск
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар