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В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины - РИА Новости, 06.05.2024
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16:50 06.05.2024 (обновлено: 16:56 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944202097.html
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины - РИА Новости, 06.05.2024
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины
В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:50
2024-05-06T16:56
происшествия
братск
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура. "Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска", - говорится в сообщении. По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров. Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства "Алюминщик". Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован. Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек. Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html
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происшествия, братск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Братск, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Братске вспыхнул пожар на пункте переработки древесины

В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В Братске на пункте переработки древесины произошел пожар, сообщает Иркутская областная прокуратура.
«
"Прокуратура Падунского района г. Братска поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной дознавателями МЧС по сообщению о возгорании 06.05 2024 на пункте переработки древесины в районе Гидростроитель города Братска", - говорится в сообщении.
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По данным ГУМЧС по Иркутской области, площадь возгорания на пункте переработки пиломатериалов составила 600 квадратных метров.
Также днем в Братске тушили пожар на территории садоводства "Алюминщик". Горели заброшенные участки на площади 620 квадратных метров. В условиях сухой и ветреной погоды огонь распространился на лесной массив. В настоящее время пожар локализован.
Как ранее сообщало МЧС РФ, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек.
Кроме того, в Братском районе крупный пожар тушат в городе Вихоревка, там на пяти улицах горят 15 строений.
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ПроисшествияБратскИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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