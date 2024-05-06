https://ria.ru/20240506/pozhar-1944173492.html
Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров
Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров - РИА Новости, 06.05.2024
Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров
Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:43
2024-05-06T15:43
2024-05-06T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780664301_0:318:3074:2047_1920x0_80_0_0_555fec2a3865145ea03c12305bc0e423.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего было закуплено восемь автомобилей отечественного производства, сообщил 360.ru.Мурашов рассказал, что в автопарк Комлесхоза с начала года доставили 34 машины."Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением", – объяснил министр.Все транспортные средства имеют спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится автомобиль и какие задачи он выполняет.Уточняется, что в 2023 году время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров составило 54 минуты, а это значительно ниже норматива.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780664301_345:0:3074:2047_1920x0_80_0_0_9f3c6b741f18236b49368a30f7eac4f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего было закуплено восемь автомобилей отечественного производства, сообщил 360.ru
.
Мурашов рассказал, что в автопарк Комлесхоза с начала года доставили 34 машины.
"Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением", – объяснил министр.
Все транспортные средства имеют спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится автомобиль и какие задачи он выполняет.
Уточняется, что в 2023 году время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров составило 54 минуты, а это значительно ниже норматива.