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Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров

Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров - РИА Новости, 06.05.2024

Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров

Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T15:43

2024-05-06T15:43

2024-05-06T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего было закуплено восемь автомобилей отечественного производства, сообщил 360.ru.Мурашов рассказал, что в автопарк Комлесхоза с начала года доставили 34 машины."Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением", – объяснил министр.Все транспортные средства имеют спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится автомобиль и какие задачи он выполняет.Уточняется, что в 2023 году время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров составило 54 минуты, а это значительно ниже норматива.

московская область (подмосковье)

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2024

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московская область (подмосковье)