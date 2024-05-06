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Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
15:43 06.05.2024
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Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров
Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров - РИА Новости, 06.05.2024
Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров
Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:43
2024-05-06T15:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего было закуплено восемь автомобилей отечественного производства, сообщил 360.ru.Мурашов рассказал, что в автопарк Комлесхоза с начала года доставили 34 машины."Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением", – объяснил министр.Все транспортные средства имеют спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится автомобиль и какие задачи он выполняет.Уточняется, что в 2023 году время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров составило 54 минуты, а это значительно ниже норматива.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Лесничества Подмосковья получили новые автомобили для тушения пожаров

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНовый автомобиль LADA Niva Travel в Санкт-Петербургском дилерском салоне LADA
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© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Лесничества Подмосковья пополнились новыми машинами для тушения пожаров. По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислава Мурашова, всего было закуплено восемь автомобилей отечественного производства, сообщил 360.ru.
Мурашов рассказал, что в автопарк Комлесхоза с начала года доставили 34 машины.
"Для лесопожарных служб закуплены восемь автомобилей „Нива“. Полноприводные пассажирские автомобили предназначены для транспортировки группы лесных пожарных с индивидуальным и групповым снаряжением", – объяснил министр.
Все транспортные средства имеют спутниковую навигацию ГЛОНАСС, которая позволяет узнать, где находится автомобиль и какие задачи он выполняет.
Уточняется, что в 2023 году время реагирования лесопожарных формирований на тушение лесных пожаров составило 54 минуты, а это значительно ниже норматива.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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