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В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР - РИА Новости, 06.05.2024
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15:12 06.05.2024 (обновлено: 15:31 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944162641.html
В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР
В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР - РИА Новости, 06.05.2024
В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР
В городе Вихоревке Иркутской области, где из-за сильного ветра пожар из садоводств распространился на большую территорию, открыт пункт временного размещения,... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T15:12
2024-05-06T15:31
вихоревка
иркутская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
братский район
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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В городе Вихоревке Иркутской области, где из-за сильного ветра пожар из садоводств распространился на большую территорию, открыт пункт временного размещения, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале.В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. На месте работают пожарные и добровольцы. Также в Вихоревку перебрасываются более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также 2 группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии. Во всем Братском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС РФ, в пригороде и Вихоревке горят порядка 80 домов."На базе спорткомплекса "Таёжный" (ул. Ленина, 37) в городе Вихоревка открыт пункт временного размещения для граждан. Сейчас туда завозим всё необходимое для размещения людей. В администрации Вихоревки открыта горячая линия, куда могут обращаться жители, пострадавшие от пожара, а также те, кому необходимая какая-то помощь", - написал Дубровин.Тушение огня осложняет сильный порывистый ветер, который разгоняет огонь на большую территорию.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944137440.html
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вихоревка
иркутская область
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вихоревка, иркутская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), братский район
Вихоревка, Иркутская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Братский район
В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР

В Вихоревке Иркутской области, где загорелись частные дома, открыли ПВР

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramПункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области
Пункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Пункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В городе Вихоревке Иркутской области, где из-за сильного ветра пожар из садоводств распространился на большую территорию, открыт пункт временного размещения, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале.
В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. На месте работают пожарные и добровольцы. Также в Вихоревку перебрасываются более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также 2 группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии. Во всем Братском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС РФ, в пригороде и Вихоревке горят порядка 80 домов.
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"На базе спорткомплекса "Таёжный" (ул. Ленина, 37) в городе Вихоревка открыт пункт временного размещения для граждан. Сейчас туда завозим всё необходимое для размещения людей. В администрации Вихоревки открыта горячая линия, куда могут обращаться жители, пострадавшие от пожара, а также те, кому необходимая какая-то помощь", - написал Дубровин.
Тушение огня осложняет сильный порывистый ветер, который разгоняет огонь на большую территорию.
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ВихоревкаИркутская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Братский район
 
 
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