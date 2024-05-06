В Вихоревке Иркутской области, где вспыхнул крупный пожар, открыли ПВР
В Вихоревке Иркутской области, где загорелись частные дома, открыли ПВР
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramПункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области
Пункт временного размещения в Вихоревке Иркутской области
ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. В городе Вихоревке Иркутской области, где из-за сильного ветра пожар из садоводств распространился на большую территорию, открыт пункт временного размещения, сообщает мэр Братского района Александр Дубровин в Telegram-канале.
В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. На месте работают пожарные и добровольцы. Также в Вихоревку перебрасываются более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также 2 группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии. Во всем Братском районе введен режим чрезвычайной ситуации. По данным МЧС РФ, в пригороде и Вихоревке горят порядка 80 домов.
"На базе спорткомплекса "Таёжный" (ул. Ленина, 37) в городе Вихоревка открыт пункт временного размещения для граждан. Сейчас туда завозим всё необходимое для размещения людей. В администрации Вихоревки открыта горячая линия, куда могут обращаться жители, пострадавшие от пожара, а также те, кому необходимая какая-то помощь", - написал Дубровин.
Тушение огня осложняет сильный порывистый ветер, который разгоняет огонь на большую территорию.
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