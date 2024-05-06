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В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024
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14:48 06.05.2024 (обновлено: 14:53 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944150399.html
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов
Почти 80 дачных домов и хозяйственных построек горят в Братском районе Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:48
2024-05-06T14:53
происшествия
жилье
братский район
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 80 дачных домов и хозяйственных построек горят в Братском районе Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что в садовых товариществах "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория" огнем повреждены 37 строений. "Огонь распространился на частные жилые дома в городе Вихоревка Братского района. По предварительной информации, происходит загорание 12 строений", - отметил представитель ведомства.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944137440.html
братский район
иркутская область
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происшествия, жилье, братский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Жилье, Братский район, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов

В Братском районе Иркутской области горят почти 80 дачных домов и хозпостроек

© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/TelegramТушение пожара в Братском районе Иркутской области
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Мэр Братского района Александр Дубровин/Telegram
Тушение пожара в Братском районе Иркутской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Почти 80 дачных домов и хозяйственных построек горят в Братском районе Иркутской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"По уточненной информации, на территории СНТ "Алюминщик" пожар охватил 20 дачных домов и 10 хозяйственных построек", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в садовых товариществах "Локомотив", "Укские дачи" и "Виктория" огнем повреждены 37 строений.
"Огонь распространился на частные жилые дома в городе Вихоревка Братского района. По предварительной информации, происходит загорание 12 строений", - отметил представитель ведомства.
Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
При пожаре в Иркутской Вихоревке пострадала женщина
Вчера, 14:03
 
ПроисшествияЖильеБратский районИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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