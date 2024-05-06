https://ria.ru/20240506/pozhar-1944140987.html

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.05.2024

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС

В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:17

2024-05-06T14:17

2024-05-06T18:03

происшествия

иркутская область

братский район

пожар в братском районе иркутской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944120513_0:698:591:1030_1920x0_80_0_0_0dd7d35b7686a7bf6a563ab627b12433.jpg

ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале."Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 сегодня, 6 мая", — написал он.Дубровин отметил, что сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. Как уточняется, огнем на дачах в пригороде Вихоревки уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив".На месте работают пожарные и добровольцы. В Вихоревку перебрасывают более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Кроме того, задействуют пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html

иркутская область

братский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, братский район, пожар в братском районе иркутской области