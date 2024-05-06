В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС
В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров
© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра ДубровинаПожар в СНТ в Братском районе
Пожар в СНТ в Братском районе
ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале.
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"Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 сегодня, 6 мая", — написал он.
Дубровин отметил, что сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.
В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города.
Как уточняется, огнем на дачах в пригороде Вихоревки уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив".
На месте работают пожарные и добровольцы. В Вихоревку перебрасывают более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Кроме того, задействуют пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии.
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