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В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.05.2024
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14:17 06.05.2024 (обновлено: 18:03 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944140987.html
В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС
В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС - РИА Новости, 06.05.2024
В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС
В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T14:17
2024-05-06T18:03
происшествия
иркутская область
братский район
пожар в братском районе иркутской области
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ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале."Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 сегодня, 6 мая", — написал он.Дубровин отметил, что сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города. Как уточняется, огнем на дачах в пригороде Вихоревки уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив".На месте работают пожарные и добровольцы. В Вихоревку перебрасывают более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Кроме того, задействуют пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1943993768.html
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происшествия, иркутская область, братский район, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Иркутская область, Братский район, Пожар в Братском районе Иркутской области
В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС

В Братском районе Иркутской области ввели режим ЧС из-за пожаров

© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра ДубровинаПожар в СНТ в Братском районе
Пожар в СНТ в Братском районе
© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра Дубровина
Пожар в СНТ в Братском районе
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ИРКУТСК, 6 мая — РИА Новости. В Братском районе Иркутской области из-за пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщил мэр района Александр Дубровин в Telegram-канале.
«
"Режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров введен в Братском районе с 17:00 сегодня, 6 мая", — написал он.
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Дубровин отметил, что сильнейший порывистый ветер осложняет работу, разгоняя огонь на большую территорию.
В городе Вихоревка ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Огонь перекинулся на частный сектор города.
Как уточняется, огнем на дачах в пригороде Вихоревки уничтожено порядка 25 домов, практически полностью выгорело СНТ "Локомотив".
На месте работают пожарные и добровольцы. В Вихоревку перебрасывают более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Кроме того, задействуют пожарный поезд. Известно, что пострадала женщина, она в тяжелом состоянии.
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ПроисшествияИркутская областьБратский районПожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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