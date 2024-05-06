https://ria.ru/20240506/pozhar-1944137440.html

При пожаре в Иркутской Вихоревке пострадала женщина

При пожаре в Иркутской Вихоревке пострадала женщина - РИА Новости, 06.05.2024

При пожаре в Иркутской Вихоревке пострадала женщина

Во время пожара в Вихоревке пострадала женщина, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:03

2024-05-06T14:03

2024-05-06T16:46

происшествия

иркутская область

пожар в братском районе иркутской области

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ИРКУТСК, 6 мая - РИА Новости. Во время пожара в Вихоревке пострадала женщина, она в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщает губернатор Приангарья Игорь Кобзев в Telegram-канале.В городе Вихоревке ликвидируют пожары в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Там проводится эвакуация жителей. Усиление ветра значительно осложняет работу пожарных. Огонь перекинулся на частный сектор города. Горят четыре дома. На месте работают пожарные и добровольцы. Также в Вихоревку перебрасываются более 70 пожарных-десантников из Усть-Илимска, Железногорска-Илимского, Нижнеудинска, Братска, а также две группы на пожарных машинах из Новой Игирмы. Будет также задействован пожарный поезд."По информации оперативного дежурного пострадала 1 женщина. Она – в крайне тяжелом состоянии. Её готовят к эвакуации в Братскую районную больницу", - написал Кобзев.Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают реверсивное движение транспорта на 195-203 километрах федеральной трассы "Вилюй". Контрольно-пропускные пункты ДПС осуществляют контроль проезда спецтехники к населенным пунктам, к которым подступил огонь. Гражданские автомобили к очагам возгорания не допускаются.

https://ria.ru/20240504/pozhar-1943903977.html

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иркутская область

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Тушение крупного пожара в городе Вихоревка в Иркутской области Крупный пожар в городе Вихоревка в Иркутской области локализовали, сообщает МЧС. Всего горят 15 строений, часть из них - жилые дома. 2024-05-06T14:03 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, пожар в братском районе иркутской области