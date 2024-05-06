https://ria.ru/20240506/pozhar-1944120257.html
В Иркутской области горят 30 дачных домов
В Иркутской области горят 30 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024
В Иркутской области горят 30 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:17
2024-05-06T13:17
2024-05-06T14:49
происшествия
братский район
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944120513_0:698:591:1030_1920x0_80_0_0_0dd7d35b7686a7bf6a563ab627b12433.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар возник на территории СНТ "Алюминщик" - горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара. Для недопущения распространения огня двумя бульдозерами проводятся работы по созданию противопожарных разрывов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар локализован на площади 620 "квадратов", к тушению привлечены более 20 человек и три единицы техники. "Вместе с тем, в Вихоревском муниципальном образовании ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. На месте работает 22 человека и 17 единиц техники", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html
братский район
иркутская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944120513_0:643:591:1086_1920x0_80_0_0_e6d7509174b9df2589d5637ce5a7bd46.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, братский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В Иркутской области горят 30 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозпостроек