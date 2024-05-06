https://ria.ru/20240506/pozhar-1944120257.html

В Иркутской области горят 30 дачных домов

В Иркутской области горят 30 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024

В Иркутской области горят 30 дачных домов

В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:17

2024-05-06T13:17

2024-05-06T14:49

происшествия

братский район

иркутская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар возник на территории СНТ "Алюминщик" - горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара. Для недопущения распространения огня двумя бульдозерами проводятся работы по созданию противопожарных разрывов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар локализован на площади 620 "квадратов", к тушению привлечены более 20 человек и три единицы техники. "Вместе с тем, в Вихоревском муниципальном образовании ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. На месте работает 22 человека и 17 единиц техники", - добавили в МЧС.

https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html

братский район

иркутская область

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