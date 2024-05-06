Рейтинг@Mail.ru
В Иркутской области горят 30 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:17 06.05.2024 (обновлено: 14:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944120257.html
В Иркутской области горят 30 дачных домов
В Иркутской области горят 30 дачных домов - РИА Новости, 06.05.2024
В Иркутской области горят 30 дачных домов
В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:17
2024-05-06T14:49
происшествия
братский район
иркутская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар в братском районе иркутской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944120513_0:698:591:1030_1920x0_80_0_0_0dd7d35b7686a7bf6a563ab627b12433.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России. "Пожар возник на территории СНТ "Алюминщик" - горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара. Для недопущения распространения огня двумя бульдозерами проводятся работы по созданию противопожарных разрывов", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что пожар локализован на площади 620 "квадратов", к тушению привлечены более 20 человек и три единицы техники. "Вместе с тем, в Вихоревском муниципальном образовании ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. На месте работает 22 человека и 17 единиц техники", - добавили в МЧС.
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html
братский район
иркутская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944120513_0:643:591:1086_1920x0_80_0_0_e6d7509174b9df2589d5637ce5a7bd46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, братский район, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Братский район, Иркутская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Пожар в Братском районе Иркутской области
В Иркутской области горят 30 дачных домов

В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозпостроек

© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра ДубровинаПожар в СНТ в Братском районе 6 мая 2024
Пожар в СНТ в Братском районе 6 мая 2024
© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра Дубровина
Пожар в СНТ в Братском районе 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Братском районе Иркутской области горят 30 дачных домов и хозяйственных построек, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожар возник на территории СНТ "Алюминщик" - горят 15 дачных домов и хозяйственных построек. Распространению огня способствуют сильные порывы ветра. Силы огнеборцев направлены на ликвидацию пожара. Для недопущения распространения огня двумя бульдозерами проводятся работы по созданию противопожарных разрывов", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что пожар локализован на площади 620 "квадратов", к тушению привлечены более 20 человек и три единицы техники.
"Вместе с тем, в Вихоревском муниципальном образовании ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория". Огнем повреждены 15 строений. На месте работает 22 человека и 17 единиц техники", - добавили в МЧС.
Пожар в СНТ в Братском районе. 6 мая 2024
В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ
Вчера, 12:39
 
ПроисшествияБратский районИркутская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар в Братском районе Иркутской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала