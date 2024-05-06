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В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ - РИА Новости, 06.05.2024
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12:39 06.05.2024 (обновлено: 14:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html
В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ
В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ - РИА Новости, 06.05.2024
В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ
Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе Иркутской области в условиях порывистого ветра, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:39
2024-05-06T14:49
происшествия
иркутская область
братский район
вихоревка
пожар в братском районе иркутской области
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе Иркутской области в условиях порывистого ветра, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района. Днем в условиях порывистого ветра возник пожар на территории СНТ "Алюминщик" - горят дачные дома и хозяйственные постройки... В Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория", - говорится в сообщении управления. На ликвидации пожаров задействованы личный состав и необходимая техника.
https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html
иркутская область
братский район
вихоревка
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происшествия, иркутская область, братский район, вихоревка, пожар в братском районе иркутской области
Происшествия, Иркутская область, Братский район, Вихоревка, Пожар в Братском районе Иркутской области
В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ

В Братском районе Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ

© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра ДубровинаПожар в СНТ в Братском районе. 6 мая 2024
Пожар в СНТ в Братском районе. 6 мая 2024
© Фото опубликовано в Telegram-канале мэра Братского района Александра Дубровина
Пожар в СНТ в Братском районе. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе Иркутской области в условиях порывистого ветра, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
"Пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района. Днем в условиях порывистого ветра возник пожар на территории СНТ "Алюминщик" - горят дачные дома и хозяйственные постройки... В Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория", - говорится в сообщении управления.
На ликвидации пожаров задействованы личный состав и необходимая техника.
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ПроисшествияИркутская областьБратский районВихоревкаПожар в Братском районе Иркутской области
 
 
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