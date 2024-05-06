https://ria.ru/20240506/pozhar-1944109142.html

В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ

В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ - РИА Новости, 06.05.2024

В Иркутской области загорелись дома в пяти СНТ

Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе Иркутской области в условиях порывистого ветра, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:39

2024-05-06T12:39

2024-05-06T14:49

происшествия

иркутская область

братский район

вихоревка

пожар в братском районе иркутской области

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Дачные дома и хозяйственные постройки загорелись в Братском районе Иркутской области в условиях порывистого ветра, сообщает ГУМЧС по региону в Telegram-канале. "Пожарные подразделения работают по повышенному номеру в пяти садоводствах Братского района. Днем в условиях порывистого ветра возник пожар на территории СНТ "Алюминщик" - горят дачные дома и хозяйственные постройки... В Вихоревке ликвидируют пожары, возникшие в четырех садоводствах, расположенных рядом: "Весна", "Локомотив", "Укские дачи", "Виктория", - говорится в сообщении управления. На ликвидации пожаров задействованы личный состав и необходимая техника.

https://ria.ru/20240505/pozhar-1944004613.html

иркутская область

братский район

вихоревка

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Варвара Скокшина

происшествия, иркутская область, братский район, вихоревка, пожар в братском районе иркутской области