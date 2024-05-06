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В Краснодаре загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями

В Краснодаре загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями - РИА Новости, 06.05.2024

В Краснодаре загорелся склад с легковоспламеняющимися жидкостями

Здание склада с легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, возгорание удалось локализовать, рассказали... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:27

2024-05-06T11:27

2024-05-06T11:27

происшествия

коммерческая недвижимость

краснодар

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Здание склада с легковоспламеняющимися жидкостями загорелось на площади порядка 500 квадратных метров в Краснодаре, возгорание удалось локализовать, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Происходит горение складского помещения на площади 500 квадратных метров на улице Уральская", - сказал собеседник агентства. По его словам, внутри склада находятся легковоспламеняющиеся жидкости. Пожар локализован. Борьбу с огнем ведут 38 человек и 15 единиц техники.

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краснодар

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происшествия, коммерческая недвижимость, краснодар, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)