https://ria.ru/20240506/pozhar-1944075952.html
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы - РИА Новости, 06.05.2024
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы
Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:51
2024-05-06T10:51
2024-05-06T13:58
происшествия
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944135877_0:147:797:595_1920x0_80_0_0_13bc8e2a75eeabab2a81490ee85d2902.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. "Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре"... Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, суд назначил Антону Марчелюку "наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении".Он признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.Установлено, что подсудимый, являясь гендиректором компании "Ново Флоре", с 2019 по 2022 годы не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года, на Комсомольской площади загорелись склады и помещения, где продавались цветы. В результате погибли семь человек, одному причинен тяжкий вред здоровью.Приговор суда в законную силу не вступил.
https://ria.ru/20231124/pozhar-1911634433.html
https://ria.ru/20240314/pozhar-1932953734.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы
Гендиректор фирмы получил три года из-за пожара на цветочном складе в Москве
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале
Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. По информации столичного главка МЧС
, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские.
"Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре"... Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, суд назначил Антону Марчелюку "наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении".
Он признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Установлено, что подсудимый, являясь гендиректором компании "Ново Флоре", с 2019 по 2022 годы не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года, на Комсомольской площади загорелись склады и помещения, где продавались цветы. В результате погибли семь человек, одному причинен тяжкий вред здоровью.
Приговор суда в законную силу не вступил.