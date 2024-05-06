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Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы - РИА Новости, 06.05.2024
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10:51 06.05.2024 (обновлено: 13:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pozhar-1944075952.html
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы - РИА Новости, 06.05.2024
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы
Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:51
2024-05-06T13:58
происшествия
москва
московская межрегиональная транспортная прокуратура
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. "Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре"... Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, суд назначил Антону Марчелюку "наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении".Он признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.Установлено, что подсудимый, являясь гендиректором компании "Ново Флоре", с 2019 по 2022 годы не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года, на Комсомольской площади загорелись склады и помещения, где продавались цветы. В результате погибли семь человек, одному причинен тяжкий вред здоровью.Приговор суда в законную силу не вступил.
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происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы

Гендиректор фирмы получил три года из-за пожара на цветочном складе в Москве

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыАнтон Марчелюк с адвокатом в суде. 6 мая 2024
Антон Марчелюк с адвокатом в суде. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Антон Марчелюк с адвокатом в суде. 6 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.
Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские.
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"Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре"... Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении.
Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, суд назначил Антону Марчелюку "наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении".
Он признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.
Установлено, что подсудимый, являясь гендиректором компании "Ново Флоре", с 2019 по 2022 годы не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года, на Комсомольской площади загорелись склады и помещения, где продавались цветы. В результате погибли семь человек, одному причинен тяжкий вред здоровью.
Приговор суда в законную силу не вступил.
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ПроисшествияМоскваМосковская межрегиональная транспортная прокуратураМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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