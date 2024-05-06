https://ria.ru/20240506/pozhar-1944075952.html

Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы

Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы - РИА Новости, 06.05.2024

Суд вынес приговор по делу о пожаре на Комсомольской площади Москвы

Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:51

2024-05-06T10:51

2024-05-06T13:58

происшествия

москва

московская межрегиональная транспортная прокуратура

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Гендиректор фирмы получил три года по делу о пожаре на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве, где погибли семь человек, сообщается в Telegram-канале Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Пожар на цветочной базе на Комсомольской площади произошел в ноябре 2022 года. По информации столичного главка МЧС, горел кирпичный склад на площади 2,5 тысячи квадратных метров - погибли семь человек, еще семерых человек спасли полицейские. "Мещанский районный суд Москвы вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО "Ново Флоре"... Суд назначил ему наказание в виде реального лишения свободы сроком на 3 года", - говорится в сообщении. Как уточняется в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы, суд назначил Антону Марчелюку "наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии поселении".Он признан виновным по статье о нарушении требований пожарной безопасности.Установлено, что подсудимый, являясь гендиректором компании "Ново Флоре", с 2019 по 2022 годы не принимал надлежащие меры по соблюдению требований пожарной безопасности, вследствие чего 20 ноября 2022 года, на Комсомольской площади загорелись склады и помещения, где продавались цветы. В результате погибли семь человек, одному причинен тяжкий вред здоровью.Приговор суда в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20231124/pozhar-1911634433.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)