https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html
Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили
Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили - РИА Новости, 06.05.2024
Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили
Пожар в овощехранилище в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T01:14
2024-05-06T01:14
2024-05-06T01:14
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_0:262:3173:2047_1920x0_80_0_0_2a029b99fdee69c12263fdb78662d5b1.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар в овощехранилище в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что в крымском селе Жемчужина горит овощехранилище, площадь пожара увеличивалась до 1800 квадратных метров. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Крыму", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1b/1880662995_444:0:3173:2047_1920x0_80_0_0_7c4d71d529e7fbdc01832fd51267351e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили
МЧС: пожар в овощехранилище в Крыму полностью ликвидирован