https://ria.ru/20240506/pozhar-1944037940.html

Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили

Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили - РИА Новости, 06.05.2024

Пожар в крымском овощехранилище полностью потушили

Пожар в овощехранилище в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T01:14

2024-05-06T01:14

2024-05-06T01:14

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пожар в овощехранилище в Крыму полностью потушен, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее в ведомстве сообщали, что в крымском селе Жемчужина горит овощехранилище, площадь пожара увеличивалась до 1800 квадратных метров. "Сотрудники МЧС России полностью ликвидировали пожар в Крыму", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240317/pozhar-1933763204.html

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)