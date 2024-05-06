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Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 06.05.2024
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16:43 06.05.2024 (обновлено: 16:49 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/postradavshie-1944199694.html
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 06.05.2024
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов
Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:43
2024-05-06T16:49
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников."Всего тяжелых в областной больнице пять, и в Борисовке двое,", - сказал министр.По его словам, два человека в перспективе могут быть транспортированы в федеральный центр, их состояние пока не позволяет сделать этого.Состояние пострадавших детей, добавил Иконников, оценивается "ближе к удовлетворительному".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Гладкова, погибли шесть человек, 42 получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.
https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
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белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов

Белгородский Минздрав: состояние семи пострадавших при атаке дронов тяжелое

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атак украинских дронов в Борисовском районе Белгородской области
Последствия атак украинских дронов в Борисовском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атак украинских дронов в Борисовском районе Белгородской области
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
"Всего тяжелых в областной больнице пять, и в Борисовке двое,", - сказал министр.
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При повторной атаке дрона ВСУ под Белгородом пострадал мужчина
Вчера, 11:36
По его словам, два человека в перспективе могут быть транспортированы в федеральный центр, их состояние пока не позволяет сделать этого.
Состояние пострадавших детей, добавил Иконников, оценивается "ближе к удовлетворительному".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Гладкова, погибли шесть человек, 42 получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.
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