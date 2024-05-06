https://ria.ru/20240506/postradavshie-1944199694.html

Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов

Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 06.05.2024

Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов

Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:43

2024-05-06T16:43

2024-05-06T16:49

белгородская область

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников."Всего тяжелых в областной больнице пять, и в Борисовке двое,", - сказал министр.По его словам, два человека в перспективе могут быть транспортированы в федеральный центр, их состояние пока не позволяет сделать этого.Состояние пострадавших детей, добавил Иконников, оценивается "ближе к удовлетворительному".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Гладкова, погибли шесть человек, 42 получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.

https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html

https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия