https://ria.ru/20240506/postradavshie-1944199694.html
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов - РИА Новости, 06.05.2024
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов
Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:43
2024-05-06T16:43
2024-05-06T16:49
белгородская область
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944165732_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_de4c73d8e39c503ce91ab9e5633f87b2.jpg
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников."Всего тяжелых в областной больнице пять, и в Борисовке двое,", - сказал министр.По его словам, два человека в перспективе могут быть транспортированы в федеральный центр, их состояние пока не позволяет сделать этого.Состояние пострадавших детей, добавил Иконников, оценивается "ближе к удовлетворительному".Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков информировал, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Гладкова, погибли шесть человек, 42 получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.
https://ria.ru/20240506/dron-1944092878.html
https://ria.ru/20240504/obstrel-1943906425.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/06/1944165732_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_6233bf0ff44e4d9709057df3f6249cc9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Белгородский Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке дронов
Белгородский Минздрав: состояние семи пострадавших при атаке дронов тяжелое
БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Семеро пострадавших при атаке дронов ВСУ в Борисовском районе Белгородской области находятся в тяжелом состоянии, сообщил журналистам министр здравоохранения региона Андрей Иконников.
"Всего тяжелых в областной больнице пять, и в Борисовке двое,", - сказал министр.
По его словам, два человека в перспективе могут быть транспортированы в федеральный центр, их состояние пока не позволяет сделать этого.
Состояние пострадавших детей, добавил Иконников, оценивается "ближе к удовлетворительному".
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
информировал, что украинские дроны в районе села Березовка Борисовского района атаковали движущиеся по дороге легковой автомобиль и две "Газели", которые везли сотрудников предприятия "Агро-Белогорье" на работу. В компании сообщили, что имеется информация о семи погибших сотрудниках. По данным Гладкова, погибли шесть человек, 42 получили ранения, среди них трое детей, 32 госпитализированы. При повторной атаке дрона у села Берёзовка осколочные ранения получил мужчина.