https://ria.ru/20240506/posol-1944222490.html

Италия назначила нового посла в России

Италия назначила нового посла в России - РИА Новости, 06.05.2024

Италия назначила нового посла в России

Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:48

2024-05-06T17:48

2024-05-06T17:58

италия

россия

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148962/61/1489626119_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_a6698ef30ede8bfd6f1a8a253fb93efa.jpg

РИМ, 6 мая – РИА Новости. Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни."У нас нет посла в Москве, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная Советом министров, еще не получила агреман", - заявил глава итальянской дипломатии на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме."Есть поверенный в делах, но он не будет участвовать в церемонии", - сказал он на вопрос об итальянском представительстве на инаугурации президента РФ Владимира Путина.Отвечая на вопрос, будет ли участвовать в церемонии представители итальянского правительства, Таяни ответил отрицательно.В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.

https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html

https://ria.ru/20240506/ushakov-1944206935.html

италия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

италия, россия, в мире