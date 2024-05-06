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Италия назначила нового посла в России - РИА Новости, 06.05.2024
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17:48 06.05.2024 (обновлено: 17:58 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/posol-1944222490.html
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила нового посла в России - РИА Новости, 06.05.2024
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:48
2024-05-06T17:58
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни."У нас нет посла в Москве, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная Советом министров, еще не получила агреман", - заявил глава итальянской дипломатии на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме."Есть поверенный в делах, но он не будет участвовать в церемонии", - сказал он на вопрос об итальянском представительстве на инаугурации президента РФ Владимира Путина.Отвечая на вопрос, будет ли участвовать в церемонии представители итальянского правительства, Таяни ответил отрицательно.В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.
https://ria.ru/20240506/posol-1944173237.html
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италия, россия, в мире
Италия, Россия, В мире
Италия назначила нового посла в России

Италия назначила нового посла в России, она еще не получила агреман

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид Рима, Италия
Вид Рима, Италия - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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Вид Рима, Италия . Архивное фото
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"У нас нет посла в Москве, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная Советом министров, еще не получила агреман", - заявил глава итальянской дипломатии на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.
Посол Франции в России Пьер Леви покидает здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. 6 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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"Есть поверенный в делах, но он не будет участвовать в церемонии", - сказал он на вопрос об итальянском представительстве на инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Отвечая на вопрос, будет ли участвовать в церемонии представители итальянского правительства, Таяни ответил отрицательно.
В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.
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