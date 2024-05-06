https://ria.ru/20240506/posol-1944222490.html
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила нового посла в России - РИА Новости, 06.05.2024
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:48
2024-05-06T17:48
2024-05-06T17:58
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РИМ, 6 мая – РИА Новости. Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни."У нас нет посла в Москве, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная Советом министров, еще не получила агреман", - заявил глава итальянской дипломатии на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме."Есть поверенный в делах, но он не будет участвовать в церемонии", - сказал он на вопрос об итальянском представительстве на инаугурации президента РФ Владимира Путина.Отвечая на вопрос, будет ли участвовать в церемонии представители итальянского правительства, Таяни ответил отрицательно.В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
италия, россия, в мире
Италия назначила нового посла в России
Италия назначила нового посла в России, она еще не получила агреман
РИМ, 6 мая – РИА Новости. Италия назначила новым послом страны в России Чечилию Пиччони, она еще не получила агреман, сообщил глава МИД, вице-премьер страны Антонио Таяни.
"У нас нет посла в Москве
, потому что наш посол (Чечилия) Пиччони, назначенная Советом министров, еще не получила агреман", - заявил глава итальянской дипломатии на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме
.
"Есть поверенный в делах, но он не будет участвовать в церемонии", - сказал он на вопрос об итальянском представительстве на инаугурации президента РФ Владимира Путина
.
Отвечая на вопрос, будет ли участвовать в церемонии представители итальянского правительства, Таяни ответил отрицательно.
В конце прошлого года итальянские СМИ сообщили, что заместитель руководителя секретариата главы МИД Чечилия Пиччони будет первой женщиной на посту посла Италии в Москве.