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Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.05.2024
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08:18 06.05.2024
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Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.05.2024
Москвичам рассказали о погоде в понедельник
Облачная с прояснениями погода, дожди поздним вечером, до плюс 10 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:18
2024-05-06T08:18
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дожди поздним вечером, до плюс 10 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице сегодня будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, по области местами небольшие дожди, в Москве дожди придут поздним вечером. Днем в Москве плюс 7 - плюс 10, в Подмосковье от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный, северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в понедельник

В Москве в понедельник ожидаются дожди и до десяти градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЖенщина под дождем в Москве
Женщина под дождем в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Женщина под дождем в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дожди поздним вечером, до плюс 10 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Погоду в столице сегодня будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, по области местами небольшие дожди, в Москве дожди придут поздним вечером. Днем в Москве плюс 7 - плюс 10, в Подмосковье от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус.
По его словам, ветер ожидается северный, северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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