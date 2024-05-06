https://ria.ru/20240506/pogoda-1944054068.html

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Москвичам рассказали о погоде в понедельник - РИА Новости, 06.05.2024

Москвичам рассказали о погоде в понедельник

Облачная с прояснениями погода, дожди поздним вечером, до плюс 10 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:18

2024-05-06T08:18

2024-05-06T08:18

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дожди поздним вечером, до плюс 10 ожидается в Москве в понедельник, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Михаил Леус. "Погоду в столице сегодня будет формировать передняя часть приближающегося с запада циклона. В Москве и окрестностях облачно с прояснениями, по области местами небольшие дожди, в Москве дожди придут поздним вечером. Днем в Москве плюс 7 - плюс 10, в Подмосковье от 7 до 12 градусов тепла", - рассказал Леус. По его словам, ветер ожидается северный, северо-восточный, со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать, к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.

https://ria.ru/20240505/poteplenie-1944000880.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода