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Источник оценил состояние военного, на которого напали в поезде под Пермью
Источник оценил состояние военного, на которого напали в поезде под Пермью - РИА Новости, 06.05.2024
Источник оценил состояние военного, на которого напали в поезде под Пермью
Военнослужащий, на которого в поезде Москва-Владивосток с ножом напал попутчик, находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:42
2024-05-06T10:42
2024-05-06T10:54
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ПЕРМЬ, 6 мая - РИА Новости. Военнослужащий, на которого в поезде Москва-Владивосток с ножом напал попутчик, находится в состоянии средней тяжести, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Он (военнослужащий) находится в состоянии средней степени тяжести, стабильный", - рассказал собеседник. Ранее центральное межрегиональное управление на транспорте СК РФ сообщило, что 3 мая в поезде Москва-Владивосток один из пассажиров стал конфликтовать с проводницей. После этого он напал с ножом на соседа по купе. Злоумышленник нанёс 25-летнему жителю Красноярского края около 10 ударов. Дебошира скрутили пассажиры и передали полиции. В соцсетях указывалось, что пострадавший возвращался с СВО, в поезде он вступился за проводницу.
https://ria.ru/20231202/germaniya-1913362770.html
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происшествия, россия, красноярский край, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярский край, Следственный комитет России (СК РФ)
Источник оценил состояние военного, на которого напали в поезде под Пермью
Источник: пострадавший в поезде военный находится в состоянии средней тяжести