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Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы

Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы - РИА Новости, 06.05.2024

Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы

Торжественные митинги и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут во всех округах и районах... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:28

2024-05-06T16:28

2024-05-06T16:28

вологодская область

вологодская область

вологда

череповец

андрей луценко

день победы

бессмертный полк

акция "бессмертный полк"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Торжественные митинги и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут во всех округах и районах Вологодской области 9 мая, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. "Уже сейчас, в городах, округах и районах Вологодчины проходят различные патриотические акции, спектакли на военную тему, концерты агитбригад, автопробеги, фестивали и выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание уделено памятникам. На субботниках неравнодушные жители приводят в порядок территории обелисков, здесь 9 мая проведут торжественные митинги и возложения цветов", - отметил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания. Традиционно в регионе пройдут парады Победы. В Вологде 9 мая состоится торжественный марш войск Вологодского гарнизона. После прохождения парадных расчетов по площади пронесут Знамя Победы. А в Череповце праздничные программы откроются на Площади металлургов. Состоится торжественный марш с участием личного состава Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники. "Особое внимание будет уделено нашим дорогим ветеранам, которые не смогут прийти на площади населенных пунктов. Под окнами их домов организуют мини-парады и концерты агитбригад, которые исполнят известные песни фронтовых лет", - добавил Луценко. В мероприятиях, посвященных Великой Победе примут участие школьники, студенты, пенсионеры и ветераны, представители общественности и власти, также участники специальной военной операции. Луценко подчеркнул, что для современных военнослужащих этот праздник приобрел особое значение. В 2024 году всенародная акция "Бессмертный полк" вновь состоится в онлайн-режиме: фотографии фронтовиков разместят на экранах "умных" остановок на улицах Вологды. Помимо этого, как и в прошлом году, портреты можно размещать на окнах своих домов и автомобилей. "Кроме того, продолжает работать сайт акции, где находится огромная база участников войны, в том числе есть целый раздел, посвященный солдатам Вологодской области. Там можно разместить портрет и информацию о своем родственнике, который сражался в 40-е годы", - напомнил Луценко.

https://ria.ru/20240423/volgograd-1941841141.html

https://ria.ru/20231012/tsentr-1902271327.html

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Алёна Пава

вологодская область, вологда, череповец, андрей луценко, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", законодательное собрание вологодской области