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Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы - РИА Новости, 06.05.2024
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Вологодская область
 
16:28 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/podgotovka-1944190387.html
Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы
Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы - РИА Новости, 06.05.2024
Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы
Торжественные митинги и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут во всех округах и районах... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:28
2024-05-06T16:28
вологодская область
вологодская область
вологда
череповец
андрей луценко
день победы
бессмертный полк
акция "бессмертный полк"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Торжественные митинги и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут во всех округах и районах Вологодской области 9 мая, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко. "Уже сейчас, в городах, округах и районах Вологодчины проходят различные патриотические акции, спектакли на военную тему, концерты агитбригад, автопробеги, фестивали и выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание уделено памятникам. На субботниках неравнодушные жители приводят в порядок территории обелисков, здесь 9 мая проведут торжественные митинги и возложения цветов", - отметил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания. Традиционно в регионе пройдут парады Победы. В Вологде 9 мая состоится торжественный марш войск Вологодского гарнизона. После прохождения парадных расчетов по площади пронесут Знамя Победы. А в Череповце праздничные программы откроются на Площади металлургов. Состоится торжественный марш с участием личного состава Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники. "Особое внимание будет уделено нашим дорогим ветеранам, которые не смогут прийти на площади населенных пунктов. Под окнами их домов организуют мини-парады и концерты агитбригад, которые исполнят известные песни фронтовых лет", - добавил Луценко. В мероприятиях, посвященных Великой Победе примут участие школьники, студенты, пенсионеры и ветераны, представители общественности и власти, также участники специальной военной операции. Луценко подчеркнул, что для современных военнослужащих этот праздник приобрел особое значение. В 2024 году всенародная акция "Бессмертный полк" вновь состоится в онлайн-режиме: фотографии фронтовиков разместят на экранах "умных" остановок на улицах Вологды. Помимо этого, как и в прошлом году, портреты можно размещать на окнах своих домов и автомобилей. "Кроме того, продолжает работать сайт акции, где находится огромная база участников войны, в том числе есть целый раздел, посвященный солдатам Вологодской области. Там можно разместить портрет и информацию о своем родственнике, который сражался в 40-е годы", - напомнил Луценко.
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вологодская область, вологда, череповец, андрей луценко, день победы, бессмертный полк, акция "бессмертный полк", законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Вологда, Череповец, Андрей Луценко, День Победы, Бессмертный полк, Акция "Бессмертный полк", Законодательное Собрание Вологодской области

Луценко: Вологодчина активно готовится ко Дню Великой Победы

CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) / Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
CC BY 4.0 / Законодательное Собрание Вологодской области (cropped) /
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Торжественные митинги и концерты, посвященные 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне, пройдут во всех округах и районах Вологодской области 9 мая, сообщил председатель Законодательного собрания региона Андрей Луценко.
«
"Уже сейчас, в городах, округах и районах Вологодчины проходят различные патриотические акции, спектакли на военную тему, концерты агитбригад, автопробеги, фестивали и выставки, посвященные Великой Отечественной войне. Особое внимание уделено памятникам. На субботниках неравнодушные жители приводят в порядок территории обелисков, здесь 9 мая проведут торжественные митинги и возложения цветов", - отметил Луценко, слова которого привели в пресс-службе Вологодского Заксобрания.
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Традиционно в регионе пройдут парады Победы. В Вологде 9 мая состоится торжественный марш войск Вологодского гарнизона. После прохождения парадных расчетов по площади пронесут Знамя Победы. А в Череповце праздничные программы откроются на Площади металлургов. Состоится торжественный марш с участием личного состава Военного ордена Жукова университета радиоэлектроники.
«
"Особое внимание будет уделено нашим дорогим ветеранам, которые не смогут прийти на площади населенных пунктов. Под окнами их домов организуют мини-парады и концерты агитбригад, которые исполнят известные песни фронтовых лет", - добавил Луценко.
В мероприятиях, посвященных Великой Победе примут участие школьники, студенты, пенсионеры и ветераны, представители общественности и власти, также участники специальной военной операции. Луценко подчеркнул, что для современных военнослужащих этот праздник приобрел особое значение.
В 2024 году всенародная акция "Бессмертный полк" вновь состоится в онлайн-режиме: фотографии фронтовиков разместят на экранах "умных" остановок на улицах Вологды. Помимо этого, как и в прошлом году, портреты можно размещать на окнах своих домов и автомобилей.
"Кроме того, продолжает работать сайт акции, где находится огромная база участников войны, в том числе есть целый раздел, посвященный солдатам Вологодской области. Там можно разместить портрет и информацию о своем родственнике, который сражался в 40-е годы", - напомнил Луценко.
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Вологодская областьВологодская областьВологдаЧереповецАндрей ЛуценкоДень ПобедыБессмертный полкАкция "Бессмертный полк"Законодательное Собрание Вологодской области
 
 
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