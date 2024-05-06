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Умер французский журналист Бернар Пиво

Умер французский журналист Бернар Пиво - РИА Новости, 06.05.2024

Умер французский журналист Бернар Пиво

Известный французский журналист и писатель Бернар Пиво, который брал интервью у Александра Солженицына и Владимира Набокова, скончался на 89 году жизни, сообщил РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:09

2024-05-06T20:09

2024-05-06T20:09

париж

нейи-сюр-сен

россия

александр солженицын

владимир набоков

милан кундера

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ПАРИЖ, 6 мая – РИА Новости. Известный французский журналист и писатель Бернар Пиво, который брал интервью у Александра Солженицына и Владимира Набокова, скончался на 89 году жизни, сообщил телеканал BFMTV. Журналист скончался в своем доме в пригороде Парижа Нейи-сюр-Сен, о его смерти сообщила дочь Сесиль. Писатель, председатель Гонкуровской академии (2014-2019 гг.), Пиво являлся ведущим культовой французской телепрограммы "Апострофы", посвященной культуре, кинематографу и литературе. В своей студии, помимо знаменитых русских писателей, он принимал Милана Кундеру, Маргерит Дюрас, Жоржа Сименона, Чарльза Буковски, Умберто, актеров Фанни Ардан, Джейн Фонда, Марчело Мастроянни и других. В 1990 году в его программе прошли теледебаты будущего президента России Бориса Ельцина и писателя Александра Зиновьева. Пиво считался носителем образцового французского языка, он выпустил несколько романов, а также книгу диктантов.

париж

нейи-сюр-сен

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париж, нейи-сюр-сен, россия, александр солженицын, владимир набоков, милан кундера