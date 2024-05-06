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Писториус вновь заявил, что Россия якобы сможет атаковать территорию НАТО - РИА Новости, 06.05.2024
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22:29 06.05.2024 (обновлено: 23:24 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/pistorius-1944261913.html
Писториус вновь заявил, что Россия якобы сможет атаковать территорию НАТО
Писториус вновь заявил, что Россия якобы сможет атаковать территорию НАТО - РИА Новости, 06.05.2024
Писториус вновь заявил, что Россия якобы сможет атаковать территорию НАТО
Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T22:29
2024-05-06T23:24
россия
москва
германия
борис писториус
владимир путин
дмитрий песков
нато
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на предупреждения "военных экспертов". "Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", - заявил Писториус японскому агентству Киодо. При этом он заверил, что цель Берлина якобы заключается в сдерживании. Писториус не в первый раз выступает с подобными прогнозами. Так, еще в декабре 2023 года он заявил в контексте конфронтации НАТО и РФ из-за Украины, что у Европы есть приблизительно пять-восемь лет на восстановление боеспособности. В январе текущего года глава МО ФРГ признал, что не видит угрозы нападения России на НАТО или партнеров, но оговорился, также ссылаясь на "экспертов", что через пять-восемь лет возможен "иной сценарий". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Писториуса, отметил тогда, что в Германии вспомнили страшилку о русском медведе, чтобы отвлечь внимание населения от экономических и социальных проблем. Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20240506/mid-1944229006.html
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россия, москва, германия, борис писториус, владимир путин, дмитрий песков, нато
Россия, Москва, Германия, Борис Писториус, Владимир Путин, Дмитрий Песков, НАТО
Писториус вновь заявил, что Россия якобы сможет атаковать территорию НАТО

Писториус: Россия может "атаковать" НАТО через пять-восемь лет

© AP Photo / Mindaugas KulbisМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус вновь заявил о том, что Россия в состоянии будет атаковать страны НАТО через пять-восемь лет, сославшись на предупреждения "военных экспертов".
«
"Наши военные эксперты говорят нам, что Россия теоретически сможет атаковать территорию НАТО через пять-восемь лет. Независимо от того, пойдет ли Москва на такой риск или нет, мы должны быть готовы ко всему", - заявил Писториус японскому агентству Киодо.
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При этом он заверил, что цель Берлина якобы заключается в сдерживании.
Писториус не в первый раз выступает с подобными прогнозами. Так, еще в декабре 2023 года он заявил в контексте конфронтации НАТО и РФ из-за Украины, что у Европы есть приблизительно пять-восемь лет на восстановление боеспособности. В январе текущего года глава МО ФРГ признал, что не видит угрозы нападения России на НАТО или партнеров, но оговорился, также ссылаясь на "экспертов", что через пять-восемь лет возможен "иной сценарий". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление Писториуса, отметил тогда, что в Германии вспомнили страшилку о русском медведе, чтобы отвлечь внимание населения от экономических и социальных проблем.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". Путин добавил, что страны Запада начали понимать, что стратегическое поражение России в конфликте с Украиной невозможно, поэтому им стоит подумать о своих дальнейших шагах, при этом РФ готова к диалогу.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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