https://ria.ru/20240506/peskov-1944101961.html
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе - РИА Новости, 06.05.2024
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о якобы планируемых диверсиях в Европе выглядят как очередные голословные обвинения в... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:09
2024-05-06T12:09
2024-05-06T12:09
россия
европа
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о якобы планируемых диверсиях в Европе выглядят как очередные голословные обвинения в адрес РФ. Один из журналистов спросил, как в Кремле относятся к материалу о том, что европейские разведывательные службы предупреждают свои правительства о планах России провести ряд диверсий и акций саботажа в Европе. "Не похоже на какой-то серьезный материал, очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Песков журналистам."Их (голословных обвинений в адрес России - ред.) становится все больше и больше, по поводу и без повода. Приблизительно в таком духе мы к этим сообщениям и относимся", - сказал Песков журналистам.
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РИА Новости
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россия, европа, дмитрий песков, в мире
Россия, Европа, Дмитрий Песков, В мире
Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе
Песков назвал статьи о планируемых диверсиях в Европе голословными обвинениями
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о якобы планируемых диверсиях в Европе выглядят как очередные голословные обвинения в адрес РФ.
Один из журналистов спросил, как в Кремле относятся к материалу о том, что европейские разведывательные службы предупреждают свои правительства о планах России провести ряд диверсий и акций саботажа в Европе.
"Не похоже на какой-то серьезный материал, очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Песков журналистам.
"Их (голословных обвинений в адрес России - ред.) становится все больше и больше, по поводу и без повода. Приблизительно в таком духе мы к этим сообщениям и относимся", - сказал Песков журналистам.