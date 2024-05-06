https://ria.ru/20240506/peskov-1944101961.html

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе - РИА Новости, 06.05.2024

Песков прокомментировал сообщения в СМИ о возможных диверсиях в Европе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о якобы планируемых диверсиях в Европе выглядят как очередные голословные обвинения в... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:09

2024-05-06T12:09

2024-05-06T12:09

россия

европа

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения в СМИ о якобы планируемых диверсиях в Европе выглядят как очередные голословные обвинения в адрес РФ. Один из журналистов спросил, как в Кремле относятся к материалу о том, что европейские разведывательные службы предупреждают свои правительства о планах России провести ряд диверсий и акций саботажа в Европе. "Не похоже на какой-то серьезный материал, очередные просто такие голословные обвинения в адрес нашей страны", - сказал Песков журналистам."Их (голословных обвинений в адрес России - ред.) становится все больше и больше, по поводу и без повода. Приблизительно в таком духе мы к этим сообщениям и относимся", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240501/aktivy-1943350879.html

https://ria.ru/20240429/agenty-1942941585.html

россия

европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, европа, дмитрий песков, в мире