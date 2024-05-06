Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому
Песков: комментировать сообщения про усилия США по замене Зеленского рано
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны Вашингтона, отметив, что говорить об этом преждевременно.
Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
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"Сейчас преждевременно об этом говорить, на данном этапе я предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки", - сказал Песков журналистам.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.