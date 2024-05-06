https://ria.ru/20240506/peskov-1944099083.html

Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому

Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2024

Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:57

2024-05-06T11:57

2024-05-06T12:17

в мире

вашингтон (штат)

сша

киев

дмитрий песков

владимир зеленский

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

европейская солидарность

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны Вашингтона, отметив, что говорить об этом преждевременно.Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым."Сейчас преждевременно об этом говорить, на данном этапе я предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки", - сказал Песков журналистам.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.

https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html

https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html

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Дарья Буймова

в мире, вашингтон (штат), сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европейская солидарность, вооруженные силы украины, петр порошенко, украина, верховная рада украины