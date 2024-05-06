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Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2024
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11:57 06.05.2024 (обновлено: 12:17 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/peskov-1944099083.html
Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому
Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому - РИА Новости, 06.05.2024
Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:57
2024-05-06T12:17
в мире
вашингтон (штат)
сша
киев
дмитрий песков
владимир зеленский
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
европейская солидарность
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны Вашингтона, отметив, что говорить об этом преждевременно.Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым."Сейчас преждевременно об этом говорить, на данном этапе я предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки", - сказал Песков журналистам.Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
https://ria.ru/20240122/zelenskiy-1922705904.html
вашингтон (штат)
сша
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в мире, вашингтон (штат), сша, киев, дмитрий песков, владимир зеленский, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), европейская солидарность, вооруженные силы украины, петр порошенко, украина, верховная рада украины
В мире, Вашингтон (штат), США, Киев, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Европейская солидарность, Вооруженные силы Украины, Петр Порошенко, Украина, Верховная Рада Украины
Песков переадресовал СВР вопрос по поиску альтернатив Зеленскому

Песков: комментировать сообщения про усилия США по замене Зеленского рано

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал в СВР вопрос по поиску альтернатив Владимиру Зеленскому на посту украинского лидера со стороны Вашингтона, отметив, что говорить об этом преждевременно.
Ранее в СВР заявили, что США активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому, соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
Вчера, 08:00
"Сейчас преждевременно об этом говорить, на данном этапе я предлагаю за разъяснениями обращаться к нашим коллегам из Службы внешней разведки", - сказал Песков журналистам.
Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Владимир Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Ранее депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что полномочия Зеленского истекают в ночь на 21 мая и не могут быть продлены.
Украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники 27 февраля сообщало, что офис Зеленского подготовил обращение в Конституционный суд для получения разъяснений о его легитимности после истечения срока его полномочий. Позже Конституционный суд сообщил, что не получал такого обращения.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.01.2024
США потребовали от Зеленского убрать неугодных им чиновников, узнала СВР
22 января, 10:10
 
В миреВашингтон (штат)СШАКиевДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Европейская солидарностьВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоУкраинаВерховная Рада Украины
 
 
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