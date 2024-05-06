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Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024
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Новости Подмосковья
 
11:37 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pereselenie-1944093160.html
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье
В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:37
2024-05-06T11:37
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
жуковский
мытищи
нацпроекты
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области. Более четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили за две недели в Волоколамском, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах, а также Жуковском, Мытищах, Клину, Коломне, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Дзержинске, Богородском, Одинцовском, Пушкинском, Павлово-Посадском округах. Аварийные дома расселяются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
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жилье, московская область (подмосковье), жуковский, мытищи, нацпроекты
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Мытищи, Нацпроекты

Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье

© РИА Новости / Александр КряжевКлючи от новых квартир
Ключи от новых квартир - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
Ключи от новых квартир. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".
Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области.
Более четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили за две недели в Волоколамском, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах, а также Жуковском, Мытищах, Клину, Коломне, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Дзержинске, Богородском, Одинцовском, Пушкинском, Павлово-Посадском округах.
Аварийные дома расселяются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
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Почти 150 человек переселили из аварийных домов Подмосковья за неделю
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Новости ПодмосковьяЖильеМосковская область (Подмосковье)ЖуковскийМытищиНацпроекты
 
 
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