https://ria.ru/20240506/pereselenie-1944093160.html

Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье

Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024

Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье

В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T11:37

2024-05-06T11:37

2024-05-06T11:37

новости подмосковья

жилье

московская область (подмосковье)

жуковский

мытищи

нацпроекты

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области. Более четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили за две недели в Волоколамском, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах, а также Жуковском, Мытищах, Клину, Коломне, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Дзержинске, Богородском, Одинцовском, Пушкинском, Павлово-Посадском округах. Аварийные дома расселяются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".

https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html

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жуковский

мытищи

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Алёна Пава

жилье, московская область (подмосковье), жуковский, мытищи, нацпроекты