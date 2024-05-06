https://ria.ru/20240506/pereselenie-1944093160.html
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье - РИА Новости, 06.05.2024
Еще 245 человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье
В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T11:37
2024-05-06T11:37
2024-05-06T11:37
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В 16 муниципалитетах Подмосковья с 22 апреля 245 человек смогли переехать в новые квартиры из аварийного жилья или получить компенсации, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области. Расселение происходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Из аварийного жилья переселены 245 человек. За две недели по нацпроекту "Жилье и городская среда" было расселено 105 аварийных помещений в 16 округах Московской области. Более четырех тысяч квадратных метров аварийного жилья расселили за две недели в Волоколамском, Дмитровском, Сергиево-Посадском округах, а также Жуковском, Мытищах, Клину, Коломне, Луховицах, Солнечногорске, Шатуре, Электрогорске, Дзержинске, Богородском, Одинцовском, Пушкинском, Павлово-Посадском округах. Аварийные дома расселяются в рамках федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда".
https://ria.ru/20231218/podmoskove-1916439866.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, московская область (подмосковье), жуковский, мытищи, нацпроекты
Новости Подмосковья, Жилье, Московская область (Подмосковье), Жуковский, Мытищи, Нацпроекты