https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка - РИА Новости, 06.05.2024

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T08:28

2024-05-06T08:28

2024-05-06T08:28

омская область

ишим (река)

виталий хоценко

наводнения в россии — 2024

происшествия

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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. "Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение - организовали охраняемый склад, где все сохранится в целости. Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения", - написал губернатор. Бригады спасателей проводят работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов правительство региона выделило средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html

https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html

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Варвара Скокшина

омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024, происшествия