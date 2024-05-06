https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка - РИА Новости, 06.05.2024
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:28
2024-05-06T08:28
2024-05-06T08:28
омская область
ишим (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
происшествия
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ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. "Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение - организовали охраняемый склад, где все сохранится в целости. Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения", - написал губернатор. Бригады спасателей проводят работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов правительство региона выделило средства из резервного фонда.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024, происшествия
Омская область, Ишим (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка