Рейтинг@Mail.ru
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:28 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/pavodok-1944054822.html
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка - РИА Новости, 06.05.2024
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка
Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T08:28
2024-05-06T08:28
омская область
ишим (река)
виталий хоценко
наводнения в россии — 2024
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611204_0:52:1280:772_1920x0_80_0_0_44aec3f7475b28dcbda278a3ff8dc124.jpg
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка. Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам. "Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение - организовали охраняемый склад, где все сохранится в целости. Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения", - написал губернатор. Бригады спасателей проводят работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов правительство региона выделило средства из резервного фонда.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html
https://ria.ru/20240408/kurgan-1938651755.html
омская область
ишим (река)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941611204_126:0:1155:771_1920x0_80_0_0_0c8aae4e4c68ffcc760b98a36512c480.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
омская область, ишим (река), виталий хоценко, наводнения в россии — 2024, происшествия
Омская область, Ишим (река), Виталий Хоценко, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

В Усть-Ишимском районе Омской области объявили эвакуацию из-за паводка

© РИА НовостиРека Ишим
Река Ишим
© РИА Новости
Река Ишим
Читать ria.ru в
ОМСК, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал в своем Telegram-канале, что объявил эвакуацию в Усть-Ишимском районе из-за паводка.
Вода в реке Ишим продолжает прибывать и уже приближается к критическим отметкам.
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
Пострадавшие от наводнения под Оренбургом отметили Пасху
5 мая, 17:20
"Приняли решение объявить в Усть-Ишиме эвакуацию местных жителей, чьи дома могут оказаться в зоне затопления, в пункты временного размещения. Имущество также можно вывезти в безопасное помещение - организовали охраняемый склад, где все сохранится в целости. Просьба ко всем жителям Усть-Ишимского района, которые проживают в паводкоопасной зоне, незамедлительно выехать в безопасные пункты временного размещения", - написал губернатор.
Бригады спасателей проводят работы по укреплению дамбы. На приобретение всех необходимых материалов правительство региона выделило средства из резервного фонда.
Паводковая ситуация в городе Курган
Уровень воды в Тоболе может подняться до 11 метров, предупредили в Кургане
8 апреля, 16:47
 
Омская областьИшим (река)Виталий ХоценкоНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала