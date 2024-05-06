https://ria.ru/20240506/pavodki-1944052810.html

Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья получили четыре миллиарда рублей

Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья получили четыре миллиарда рублей - РИА Новости, 06.05.2024

Пострадавшие от паводка жители Оренбуржья получили четыре миллиарда рублей

Более 4 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T07:56

2024-05-06T07:56

2024-05-06T07:56

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

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УФА, 6 мая – РИА Новости. Более 4 миллиардов рублей выплачено пострадавшим от паводка жителям Оренбургской области, сообщает правительство региона в своем Telegram-канале. "На 6 мая оренбуржцам выплачено 4 миллиарда 061,99 миллиона рублей. Поступило 502 633 заявления. Одобрены выплаты 193 069 жителям региона. Отказано по 77 172 заявлениям – в связи с повторной подачей или отсутствием права на выплаты", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240503/pavodok-1943621911.html

оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024