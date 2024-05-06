https://ria.ru/20240506/palestintsy-1944153898.html

Сотни палестинцев начали покидать восточные районы Рафаха

Сотни палестинцев начали покидать восточные районы Рафаха - РИА Новости, 06.05.2024

Сотни палестинцев начали покидать восточные районы Рафаха

Сотни палестинцев начали покидать восточные районы города Рафах после того, как израильская армия с утра предупредила их о необходимости эвакуироваться и... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T14:55

2024-05-06T14:55

2024-05-06T14:55

в мире

рафах (провинция)

каир (город)

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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РАФАХ, 6 мая - РИА Новости. Сотни палестинцев начали покидать восточные районы города Рафах после того, как израильская армия с утра предупредила их о необходимости эвакуироваться и направиться в западные районы городов Рафах и Хан-Юнис, передает корреспондент РИА Новости. Он стал свидетелем, как после объявления израильской армии о начале эвакуации из восточных районов города палестинцы начали паковать свои вещи и, используя запряженные ослами телеги или пешком из-за нехватки транспортных средств и топлива для машин, стали эвакуироваться из восточных районов города в его другие районы в поисках безопасных мест. Кроме того, перемещенные лица из города Газа и северных районов сектора, которые нашли убежище на юге в Рафахе несколько месяцев назад, тоже начали собирать свои палатки, чтобы переместить их в другое место, несмотря на отсутствие в городе каких-либо безопасных мест. "Куда пойдут все жители, которые разместились в восточном регионе? Районы Аль-Маваси в Хан-Юнисе и Рафахе полны жителей, а район пляжа Рафах также густонаселен", - рассказал о ситуации РИА Новости один из жителей Рафаха. Он не знает, куда пойти со всей семьей, которая состоит из более чем 40 человек, и собирается покинуть дом, чтобы двигаться в неизвестном направлении. Ранее источник телеканала "Аль-Кахира аль-Ихбария" сообщил, что удары ХАМАС в воскресенье по району КПП "Керем-Шалом", в результате которого погибли трое израильских военных, привели к срыву переговоров о перемирии. Делегация ХАМАС в субботу и воскресенье находилась в Каире для проведения переговоров через египетских посредников о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. В воскресенье вечером движение объявило об окончании очередного раунда переговоров, отметив, что передало свой ответ на предложение о перемирии, подготовленное ранее посредниками из Египта. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Израиль дал палестинскому движению ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня в секторе Газа, а иначе грозил начать военную операцию в Рафахе. В понедельник утром израильская армия призвала палестинских граждан немедленно эвакуироваться в "расширенную гуманитарную зону в Аль-Маваси", но предостерегла от их возвращения в город Газа и северные районы Газы, которые по-прежнему являются опасной зоной боевых действий.

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

https://ria.ru/20240506/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240504/zasedanie-1943791881.html

рафах (провинция)

каир (город)

египет

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, рафах (провинция), каир (город), египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году