https://ria.ru/20240506/palestina-1944191354.html

Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.05.2024

Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта

Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:32

2024-05-06T16:32

2024-05-06T17:05

си цзиньпин

палестина

израиль

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эммануэль макрон

урсула фон дер ляйен

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже."Касательно палестино-израильского конфликта, председатель Си подчеркнул, что неотложной задачей является скорейшее полное прекращение огня. Главным приоритетом является обеспечение гуманитарной помощи, фундаментальным выходом - реализация решения о создании двух государств", - говорится в заявлении, распространенном МИД КНР.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240506/palestina-1944189952.html

https://ria.ru/20231130/plan-1912793856.html

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Дарья Буймова

си цзиньпин, палестина, израиль, китай, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, хамас, еврокомиссия, в мире