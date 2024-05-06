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Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.05.2024
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16:32 06.05.2024 (обновлено: 17:05 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/palestina-1944191354.html
Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта
Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 06.05.2024
Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта
Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:32
2024-05-06T17:05
си цзиньпин
палестина
израиль
китай
франция
эммануэль макрон
урсула фон дер ляйен
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже."Касательно палестино-израильского конфликта, председатель Си подчеркнул, что неотложной задачей является скорейшее полное прекращение огня. Главным приоритетом является обеспечение гуманитарной помощи, фундаментальным выходом - реализация решения о создании двух государств", - говорится в заявлении, распространенном МИД КНР.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240506/palestina-1944189952.html
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си цзиньпин, палестина, израиль, китай, франция, эммануэль макрон, урсула фон дер ляйен, хамас, еврокомиссия, в мире
Си Цзиньпин, Палестина, Израиль, Китай, Франция, Эммануэль Макрон, Урсула фон дер Ляйен, ХАМАС, Еврокомиссия, В мире
Си Цзиньпин предложил выход из палестино-израильского конфликта

Си Цзиньпин призвал создать независимого палестинского государства

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Выходом из палестино-израильского конфликта является реализация решения о создании двух государств, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
"Касательно палестино-израильского конфликта, председатель Си подчеркнул, что неотложной задачей является скорейшее полное прекращение огня. Главным приоритетом является обеспечение гуманитарной помощи, фундаментальным выходом - реализация решения о создании двух государств", - говорится в заявлении, распространенном МИД КНР.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН
Вчера, 16:27
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
Китай представил план по урегулированию палестино-израильского конфликта
30 ноября 2023, 05:14
 
Си ЦзиньпинПалестинаИзраильКитайФранцияЭммануэль МакронУрсула фон дер ЛяйенХАМАСЕврокомиссияВ мире
 
 
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