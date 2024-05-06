https://ria.ru/20240506/palestina-1944189952.html

Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН - РИА Новости, 06.05.2024

Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:27

2024-05-06T16:27

2024-05-06T16:50

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже."Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.Ранее источник в Совбезе сообщил журналистам, что Алжир планирует запросить проведение чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, на которой предполагается принять резолюцию, рекомендующую Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН.Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за резолюцию. Постпред Алжира Амар Бенджама пообещал тогда, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН.В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.

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https://ria.ru/20240501/kolumbiya-1943365571.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, палестина, оон, си цзиньпин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году