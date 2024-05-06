Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН
Си Цзиньпин выступил за полноправное членство Палестины в ООН
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
"Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.
Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Ранее источник в Совбезе сообщил журналистам, что Алжир планирует запросить проведение чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, на которой предполагается принять резолюцию, рекомендующую Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН.
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Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за резолюцию. Постпред Алжира Амар Бенджама пообещал тогда, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН.
В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
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