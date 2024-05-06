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Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН - РИА Новости, 06.05.2024
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16:27 06.05.2024 (обновлено: 16:50 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/palestina-1944189952.html
Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН
Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН - РИА Новости, 06.05.2024
Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН
Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:27
2024-05-06T16:50
в мире
китай
палестина
оон
си цзиньпин
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже."Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.Ранее источник в Совбезе сообщил журналистам, что Алжир планирует запросить проведение чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, на которой предполагается принять резолюцию, рекомендующую Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН.Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за резолюцию. Постпред Алжира Амар Бенджама пообещал тогда, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН.В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
https://ria.ru/20240419/palestina-1940927840.html
https://ria.ru/20240501/kolumbiya-1943365571.html
https://ria.ru/20240424/palestina-1941976714.html
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в мире, китай, палестина, оон, си цзиньпин, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Китай, Палестина, ООН, Си Цзиньпин, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Китай поддержал полноправное членство Палестины в ООН

Си Цзиньпин выступил за полноправное членство Палестины в ООН

© РИА Новости / Алексей Никольский Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин
 Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китай поддерживает полноправное членство Палестины в ООН, заявил в понедельник председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Париже.
"Китай поддерживает полноправное членство Палестины в Организации Объединенных Наций", - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводятся в заявлении МИД КНР.
Заседание СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
США заблокировали резолюцию, рекомендующую принять Палестину в состав ООН
19 апреля, 00:17
Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по теме принятия Палестины в состав Организации объединенных Наций ожидается 10 мая. Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, тогда как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.
Ранее источник в Совбезе сообщил журналистам, что Алжир планирует запросить проведение чрезвычайной специальной сессии ГА ООН, на которой предполагается принять резолюцию, рекомендующую Совбезу вновь рассмотреть вопрос о членстве Палестины в ООН.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 01.05.2024
Колумбия разорвет отношения с Израилем 2 мая
1 мая, 20:41
Ранее США наложили вето на резолюцию Алжира, рекомендующую Генассамблее принять Палестину в состав ООН. Великобритания и Швейцария воздержались при голосовании. Остальные члены Совета безопасности ООН голосовали за резолюцию. Постпред Алжира Амар Бенджама пообещал тогда, что страна вернется в Совет безопасности с вопросом принятия Палестины в состав полноправных членов ООН.
В случае принятия рекомендации Совбезом она представляется на рассмотрение Генеральной ассамблеи. Для приема нового государства в ООН необходимо две трети голосов членов ассамблеи.
Девушки с флагом Палестины в городе Газа - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Ямайка признала Государство Палестина
24 апреля, 11:58
 
В миреКитайПалестинаООНСи ЦзиньпинОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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