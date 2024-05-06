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В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта
В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта - РИА Новости, 06.05.2024
В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта
По данным на конец апреля текущего года, валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 50,6 тысячи тонн, что на 8% больше по сравнению с... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:00
2024-05-06T12:00
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По данным на конец апреля текущего года, валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 50,6 тысячи тонн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "На территории региона работает порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис. В этом году уже собрано более 33 тысяч тонн огурцов, а томатов – более 15 тысяч тонн", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в целях укрепления продовольственной безопасности региона производственные мощности тепличных комплексов ежегодно наращиваются. Лидерами производства овощей защищенного грунта в Подмосковье являются: "Агрокультура Групп" из Каширы (29377 тонн), "Луховицкие овощи" из Луховиц (12028 тонн), "Центральный маркет" из Электростали (5200 тонн).
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РИА Новости
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