https://ria.ru/20240506/ovoschi-1944100097.html

В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта

В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта - РИА Новости, 06.05.2024

В Подмосковье собрали 50,6 тысячи тонн овощей защищенного грунта

По данным на конец апреля текущего года, валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 50,6 тысячи тонн, что на 8% больше по сравнению с... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:00

2024-05-06T12:00

2024-05-06T12:00

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

кашира

луховицы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156094/24/1560942423_0:87:1500:931_1920x0_80_0_0_b222276b485fd8b7f3217a04e2d98610.jpg

МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. По данным на конец апреля текущего года, валовый сбор овощей защищенного грунта в Подмосковье составил 50,6 тысячи тонн, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. "На территории региона работает порядка 15 зимних и весенних тепличных комплексов, в которых выращивают огурцы, томаты, лук, цветную капусту, салат, а также редис. В этом году уже собрано более 33 тысяч тонн огурцов, а томатов – более 15 тысяч тонн", - сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что в целях укрепления продовольственной безопасности региона производственные мощности тепличных комплексов ежегодно наращиваются. Лидерами производства овощей защищенного грунта в Подмосковье являются: "Агрокультура Групп" из Каширы (29377 тонн), "Луховицкие овощи" из Луховиц (12028 тонн), "Центральный маркет" из Электростали (5200 тонн).

https://ria.ru/20231128/obschepit-1912484691.html

московская область (подмосковье)

кашира

луховицы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), кашира, луховицы