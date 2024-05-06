https://ria.ru/20240506/ovoschevody-1944181281.html

Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта

Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта - РИА Новости, 06.05.2024

Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта

Производители тепличных овощей Липецкой области получили 139 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T16:05

2024-05-06T16:05

2024-05-06T16:05

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Производители тепличных овощей Липецкой области получили 139 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который стартовал в России в 2023 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что выделенные средства позволят липецким производителям тепличных огурцов, помидоров и салата частично покрыть затраты, связанные с покупкой семян, удобрений, транспортировкой продукции, оплатой коммунальных услуг. Артамонов уточнил, что всего в рамках проекта в текущем году из федерального и областного бюджетов овощеводам региона выделят более 275 миллионов рублей. Субсидии смогут получить как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования. Господдержка позволит выполнить необходимые агротехнологические работы, направить средства на производство овощей в открытом грунте и на поддержку личных подсобных хозяйствах региона, которые тоже выращивают и поставляют на рынки области картофель и овощи открытого грунта. В этом году им на развитие выделено в семь раз больше средств, чем в прошлом – 17,5 миллиона рублей. "Липецкие сельхозпроизводители умеют грамотно распоряжаться господдержкой. Деньги на новое направление позволят развивать овощеводство, что в конечном итоге благоприятно скажется на потребителях", – отметил Артамонов.

https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html

липецкая область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, россия, игорь артамонов