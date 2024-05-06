Рейтинг@Mail.ru
Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта - РИА Новости, 06.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Липецкая область
Липецкая область
 
16:05 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/ovoschevody-1944181281.html
Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта
Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта - РИА Новости, 06.05.2024
Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта
Производители тепличных овощей Липецкой области получили 139 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T16:05
2024-05-06T16:05
липецкая область
липецкая область
россия
игорь артамонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805372560_0:393:2874:2010_1920x0_80_0_0_fd0bbc53cb9ecd31e64c0a3c58412073.jpg
ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Производители тепличных овощей Липецкой области получили 139 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который стартовал в России в 2023 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он отметил, что выделенные средства позволят липецким производителям тепличных огурцов, помидоров и салата частично покрыть затраты, связанные с покупкой семян, удобрений, транспортировкой продукции, оплатой коммунальных услуг. Артамонов уточнил, что всего в рамках проекта в текущем году из федерального и областного бюджетов овощеводам региона выделят более 275 миллионов рублей. Субсидии смогут получить как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования. Господдержка позволит выполнить необходимые агротехнологические работы, направить средства на производство овощей в открытом грунте и на поддержку личных подсобных хозяйствах региона, которые тоже выращивают и поставляют на рынки области картофель и овощи открытого грунта. В этом году им на развитие выделено в семь раз больше средств, чем в прошлом – 17,5 миллиона рублей. "Липецкие сельхозпроизводители умеют грамотно распоряжаться господдержкой. Деньги на новое направление позволят развивать овощеводство, что в конечном итоге благоприятно скажется на потребителях", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20240126/investory-1923725377.html
липецкая область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1b/1805372560_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_40559c7b9d3e11501645f604924a07e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов

Липецкие овощеводы получили поддержку в рамках федерального проекта

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСозревшие огурцы в теплице
Созревшие огурцы в теплице - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в медиабанк
Созревшие огурцы в теплице
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 6 мая – РИА Новости. Производители тепличных овощей Липецкой области получили 139 миллионов рублей в рамках федерального проекта "Развитие овощеводства и картофелеводства", который стартовал в России в 2023 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он отметил, что выделенные средства позволят липецким производителям тепличных огурцов, помидоров и салата частично покрыть затраты, связанные с покупкой семян, удобрений, транспортировкой продукции, оплатой коммунальных услуг.
Артамонов уточнил, что всего в рамках проекта в текущем году из федерального и областного бюджетов овощеводам региона выделят более 275 миллионов рублей. Субсидии смогут получить как крупные предприятия, так и малые формы хозяйствования. Господдержка позволит выполнить необходимые агротехнологические работы, направить средства на производство овощей в открытом грунте и на поддержку личных подсобных хозяйствах региона, которые тоже выращивают и поставляют на рынки области картофель и овощи открытого грунта. В этом году им на развитие выделено в семь раз больше средств, чем в прошлом – 17,5 миллиона рублей.
"Липецкие сельхозпроизводители умеют грамотно распоряжаться господдержкой. Деньги на новое направление позволят развивать овощеводство, что в конечном итоге благоприятно скажется на потребителях", – отметил Артамонов.
Коровы на животноводческой ферме - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Инвесторы вложат 8 млрд рублей в молочную отрасль Липецкой области
26 января, 17:41
 
Липецкая областьЛипецкая областьРоссияИгорь Артамонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала