https://ria.ru/20240506/osvobozhdenie-1944121327.html

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2024

Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T13:20

2024-05-06T13:20

2024-05-06T14:25

россия

донецкая народная республика

безопасность

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.Котляровку освободили бойцы группировки "Запад", которые также улучшили положение по переднему краю.Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, расположенной в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям: во фланг украинской группировки, которая пытается удержать позиции южнее села, или в сторону Новгородского и Торецка.Освобождение Соловьево позволяет обезопасить Очеретинский выступ от удара во фланг. Таким образом, российские войска расширяют плацдарм, который удалось заполучить после прорыва на Очеретинские высоты.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресса в ДНР.Также военные отразили семь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей в ДНР.Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.Бойцы Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР.Также военные за сутки отразили три контратаки штурмовиков двух украинских бригад в районах Синьковки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html

https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html

https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика, безопасность