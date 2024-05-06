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Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2024
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13:20 06.05.2024 (обновлено: 14:25 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/osvobozhdenie-1944121327.html
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО - РИА Новости, 06.05.2024
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО
Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T13:20
2024-05-06T14:25
россия
донецкая народная республика
безопасность
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.&quot;Подразделения группировки войск &quot;Центр&quot; в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики&quot;, — уточнили в министерстве.Котляровку освободили бойцы группировки "Запад", которые также улучшили положение по переднему краю.Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, расположенной в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям: во фланг украинской группировки, которая пытается удержать позиции южнее села, или в сторону Новгородского и Торецка.Освобождение Соловьево позволяет обезопасить Очеретинский выступ от удара во фланг. Таким образом, российские войска расширяют плацдарм, который удалось заполучить после прорыва на Очеретинские высоты.Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресса в ДНР.Также военные отразили семь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей в ДНР.Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.Бойцы Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР.Также военные за сутки отразили три контратаки штурмовиков двух украинских бригад в районах Синьковки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944080343.html
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
https://ria.ru/20240502/vsu-1943414044.html
россия
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россия, донецкая народная республика, безопасность
Россия, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Специальная военная операция на Украине
Российские военные освободили два населенных пункта в зоне СВО

Российские военные освободили населенные пункты Соловьево и Котляровка

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные освободили Соловьево в ДНР и Котляровку в Харьковской области, сообщили в Минобороны.
«

"Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Соловьево Донецкой Народной Республики", — уточнили в министерстве.

© ИнфографикаОсвобожденное село Соловьево в Донецкой Народной Республике
Освобожденное село Соловьево в Донецкой Народной Республике
© Инфографика
Освобожденное село Соловьево в Донецкой Народной Республике
Котляровку освободили бойцы группировки "Запад", которые также улучшили положение по переднему краю.
Освобождение Котляровки значительно усложняет для ВСУ ситуацию в Кисловке, расположенной в паре километров к северу. Если противника удастся вытеснить из этих двух сел, то российским войскам откроется дорога к Ивановке с юга. Продвижение на этом направлении сокращает украинский плацдарм к востоку от Купянска на левом берегу Оскола.
© ИнфографикаОсвобожденное село Котляровка в Харьковской области
Освобожденное село Котляровка в Харьковской области
© Инфографика
Освобожденное село Котляровка в Харьковской области
Накануне Минобороны сообщило об освобождении Очеретино, которое стратегически важно для российской армии. Поселок находится на господствующей высоте и может служить удобным плацдармом для развития наступления сразу по двум направлениям: во фланг украинской группировки, которая пытается удержать позиции южнее села, или в сторону Новгородского и Торецка.
Освобождение Соловьево позволяет обезопасить Очеретинский выступ от удара во фланг. Таким образом, российские войска расширяют плацдарм, который удалось заполучить после прорыва на Очеретинские высоты.
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Кроме того, бойцы "Центра" нанесли поражение живой силе и технике шести украинских бригад в районах Новгородского, Розовки, Калиново, Уманского и Прогресса в ДНР.
Также военные отразили семь контратак штурмовиков шести бригад ВСУ в районах Новокалиново, Очеретино, Нетайлово и Бердычей в ДНР.
Противник потерял до 370 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей, а также 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
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Бойцы Западной группировки нанесли поражение живой силе и технике четырех бригад ВСУ в районах Купянска в Харьковской области, Стельмаховки в ЛНР и Новосадового в ДНР.
Также военные за сутки отразили три контратаки штурмовиков двух украинских бригад в районах Синьковки и Крахмального в Харьковской области и Стельмаховки в ЛНР.
ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, два танка, в том числе Leopard производства ФРГ, две 155-миллиметровые гаубицы М777 производства США, 152-миллиметровую гаубицу "Мста-Б" и три 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
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