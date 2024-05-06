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Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 06.05.2024
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12:49 06.05.2024 (обновлено: 17:03 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/oruzhie-1944112245.html
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 06.05.2024
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Российские военные применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:49
2024-05-06T17:03
украина
россия
киев
сергей шойгу
страна.ua
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политика
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает "Страна.ua".&quot;Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. &lt;…&gt; Вооружение такой мощности против нас использовали впервые&quot;, — цитируют журналисты издания слова начальника местного Следственного управления Сергея Болвинова.Как указали в статье, была использована версия бомбы весом полторы тонны со специальным модулем, позволяющим планировать в воздухе после сброса с бомбардировщика.Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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украина, россия, киев, сергей шойгу, страна.ua, в мире, политика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Украина, Россия, Киев, Сергей Шойгу, Страна.ua, В мире, Политика, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия

Болвинов: при ударе российской ФАБ-1500 словно началось землетрясение

© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations MinistryПожар на месте взрыва в Киеве, Украина
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Ukrainian Emergency Situations Ministry
Пожар на месте взрыва в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает "Страна.ua".
«

"Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. <…> Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", — цитируют журналисты издания слова начальника местного Следственного управления Сергея Болвинова.

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Как указали в статье, была использована версия бомбы весом полторы тонны со специальным модулем, позволяющим планировать в воздухе после сброса с бомбардировщика.
Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.
Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
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