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Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия - РИА Новости, 06.05.2024
Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Российские военные применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает "Страна.ua". РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:49
2024-05-06T12:49
2024-05-06T17:03
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Российские военные применили мощную бомбу ФАБ-1500 против позиций Вооруженных сил Украины под Купянском, сообщает "Страна.ua"."Вздрогнуло все вокруг, будто началось землетрясение. <…> Вооружение такой мощности против нас использовали впервые", — цитируют журналисты издания слова начальника местного Следственного управления Сергея Болвинова.Как указали в статье, была использована версия бомбы весом полторы тонны со специальным модулем, позволяющим планировать в воздухе после сброса с бомбардировщика.Российская авиация применяет в зоне СВО авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитных ракетных комплексов.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч человек.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944063007.html
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Такого раньше не было. Украинцы пришли в ужас из-за российского оружия
Болвинов: при ударе российской ФАБ-1500 словно началось землетрясение