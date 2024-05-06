https://ria.ru/20240506/orenburzhe-1944078595.html

В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений

В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений - РИА Новости, 06.05.2024

В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений

Во всех реках Оренбургской области, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений, сообщает правительство области в своем... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:57

2024-05-06T10:57

2024-05-06T11:02

оренбургская область

происшествия

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УФА, 6 мая – РИА Новости. Во всех реках Оренбургской области, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений, сообщает правительство области в своем Telegram-канале."Во всех реках Оренбургской области уровень воды опустился ниже критических значений. За последние сутки до благоприятных значений снизился уровень реки Урал у Илека – 849 сантиметров. Уровень Урала у Оренбурга 6 мая составляет 700 сантиметров, у Орска – 305 сантиметров; уровень Сакмары у Татарской Каргалы – 466 сантиметров; Самары у Бузулука – 162 сантиметра", - говорится в сообщении.По данным властей региона, за сутки в Оренбуржье освободились от воды 170 жилых домов и 256 приусадебных участков. Всего вода отступила из 27 324 жилых домов и с 45 143 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html

оренбургская область

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

оренбургская область, происшествия