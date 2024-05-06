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В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений
В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений - РИА Новости, 06.05.2024
В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений
Во всех реках Оренбургской области, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений, сообщает правительство области в своем... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:57
2024-05-06T10:57
2024-05-06T11:02
оренбургская область
происшествия
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УФА, 6 мая – РИА Новости. Во всех реках Оренбургской области, где проходил масштабный паводок, уровень воды опустился ниже критических значений, сообщает правительство области в своем Telegram-канале."Во всех реках Оренбургской области уровень воды опустился ниже критических значений. За последние сутки до благоприятных значений снизился уровень реки Урал у Илека – 849 сантиметров. Уровень Урала у Оренбурга 6 мая составляет 700 сантиметров, у Орска – 305 сантиметров; уровень Сакмары у Татарской Каргалы – 466 сантиметров; Самары у Бузулука – 162 сантиметра", - говорится в сообщении.По данным властей региона, за сутки в Оренбуржье освободились от воды 170 жилых домов и 256 приусадебных участков. Всего вода отступила из 27 324 жилых домов и с 45 143 приусадебных участков.
https://ria.ru/20240505/paskha-1943997143.html
оренбургская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
оренбургская область, происшествия
Оренбургская область, Происшествия
В реках в Оренбуржье уровень воды опустился ниже критических значений
Уровень воды во всех реках в Оренбуржье опустился ниже критических значений