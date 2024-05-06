https://ria.ru/20240506/obstrely-1944114947.html

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область - РИА Новости, 06.05.2024

ВСУ за сутки более 70 раз обстреляли Белгородскую область

Украинские военные за последние сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области почти 70 раз, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T12:57

2024-05-06T12:57

2024-05-06T12:58

специальная военная операция на украине

белгородская область

белгородский район

шебекино

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Украинские военные за последние сутки атаковали шесть приграничных районов Белгородской области почти 70 раз, никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. В понедельник Гладков опубликовал информацию об обстрелах, произошедших в шести приграничных муниципалитетах области 5 мая. По данным губернатора, в воскресенье по области было выпущено 56 минометных и артиллерийских снарядов. Регион подвергся атакам 4 беспилотников, в том числе с 3 дронов сброшены 7 боеприпасов. Также зафиксировано 8 атак с помощью дронов-камикадзе. Согласно статистике главы региона, в результате обстрелов повреждено одно транспортное средство, шесть частных жилых домовладений, здание коммерческого объекта, линии газоснабжения и электропередачи. Пострадавших за отчетные сутки не было. "В Белгородском районе в селе Красный Хутор с БПЛА сброшено два осколочных боеприпаса. Села Журавлевка и Щетиновка подверглись атаке ВСУ с помощью дронов-камикадзе – по три в каждом селе. Также по Щетиновке выпущено 4 артиллерийских снаряда. В селе Устинка дрон-камикадзе совершил падение с последующей детонацией", – написал в Гладков. Как сообщил он, в Борисовском районе в селе Богун-Городок с квадрокоптера было сброшено 2 взрывных устройства, повреждено одно транспортное средство. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посажен дрон-камикадзе. В Валуйском городском округе из ствольной артиллерии обстреляно село Старый Хутор, там зафиксировано 4 прилета. Осколками снарядов выбиты окна, посечены кровли, фасады и заборы четырех частных домовладений. "В Волоконовском районе по окраине хутора Старый выпущено два минометных снаряда... В Краснояружском районе под минометный обстрел попала окраина поселка Прилесье – установлено 10 прилетов. По территории между селами Поповка и Демидовка выпущен один минометный снаряд", – отметил Гладков. По его данным, в Шебекинском городском округе город Шебекино подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотника. В результате его падения с последующей детонацией выбиты окна в одном частном жилом домовладении и хозпостройке. "В селе Муром с БПЛА сброшено 3 взрывных устройства, также по селу выпущено 13 минометных снарядов... Повреждения получили одно частное жилое домовладение, здание коммерческого объекта, линии газоснабжения и электропередачи. По селу Новая Таволжанка выпущено 22 минометных снаряда. Обошлось без последствий", – добавил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20240506/drony-1944113147.html

https://ria.ru/20240506/minzdrav-1944082850.html

https://ria.ru/20240506/reb-1944064929.html

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белгородская область, белгородский район, шебекино, вячеслав гладков, вооруженные силы украины