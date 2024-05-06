https://ria.ru/20240506/obstrel-1944236741.html

В Донецке ВСУ разрушили здание магазина при обстреле

В Донецке ВСУ разрушили здание магазина при обстреле - РИА Новости, 06.05.2024

В Донецке ВСУ разрушили здание магазина при обстреле

Здание магазина разрушено в Донецке в ходе обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T19:03

2024-05-06T19:03

2024-05-06T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

куйбышевский район

донецк

вооруженные силы украины

сцкк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Здание магазина разрушено в Донецке в ходе обстрела украинскими военными, передает корреспондент РИА Новости. Ранее в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщили, что ВСУ в 16.15 выпустили три ракеты из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка. "В старом магазине потолок частично обвалился. У людей напротив повылетали стекла и на крыше сбило шифер. Если бы прилетело в двухэтажку, ее бы просто не было и человек пять было бы "двухсотых", - рассказал очевидец происшествия Станислав. Также от обстрела загорелся соседний жилой дом, который потушили сотрудники МЧС. В еще одном многоквартирном доме вылетели все окна со стороны, где произошел обстрел. "Я сидела смотрела телевизор и слышу прилет. Посыпались стекла. Счастье, что попало в магазин, а если бы попало на дорогу... Потом загорелся магазин, но все целы и живы-здоровы", - поделилась жительница соседнего дома Людмила. Несмотря на сильные разрушения, пострадавших нет. ВСУ за прошедшие сутки 27 раз обстреляли территорию республики, выпустив 75 единиц различных боеприпасов. Ранены два мирных жителя, повреждения получили два жилых домостроения и три объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20240506/desant-1944045696.html

https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html

куйбышевский район

донецк

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в мире, куйбышевский район, донецк, вооруженные силы украины, сцкк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)