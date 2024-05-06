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Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве - РИА Новости, 06.05.2024
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Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве
Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве - РИА Новости, 06.05.2024
Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве
Весной городские службы Москвы традиционно приступают к обрезке деревьев, чтобы до старта активного цветения придать им эстетичную форму и способствовать... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:00
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Весной городские службы Москвы традиционно приступают к обрезке деревьев, чтобы до старта активного цветения придать им эстетичную форму и способствовать активному росту. РИА Новости составило с помощью специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы топ неочевидных фактов про эти работы.
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москва, деревья, парки
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Деревья, Парки

Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
Сотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев в Парке Победы на Поклонной горе в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Сотрудник коммунальной службы занимается санитарной обрезкой деревьев в Парке Победы на Поклонной горе в Москве
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Весной городские службы Москвы традиционно приступают к обрезке деревьев, чтобы до старта активного цветения придать им эстетичную форму и способствовать активному росту. РИА Новости составило с помощью специалистов комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы топ неочевидных фактов про эти работы.
Факт №1: масштаб работ

Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" содержат на балансе свыше 181 тысячи деревьев, среди которых встречаются тополя, клены, ясени, липы, рябины, черемухи и другие виды растений. Задача работников службы – следить за состоянием зеленых насаждений в течение всего года, укрывать древесной щепой корни на зиму, удобрять почву, осуществлять полив и обрезку в рамках сезонных работ.

По данным КГХ Москвы, в среднем в течение года специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят обрезку более 30 тысяч деревьев.

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Факт №2: виды обрезки

Обрезка крупномерных деревьев входит в перечень комплексных мероприятий по уходу за зелеными насаждениями в черте мегаполиса. В зависимости от сезона и необходимости работники ГБУ "Автомобильные дороги" проводят несколько видов обрезки.

Санитарная обрезка, проводится круглый год, особое внимание ей уделяют с приходом весны. Специалисты удаляют больные, сухие и поврежденные за зиму ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов и улучшить внешний вид деревьев.

Формовочной обрезке растения подвергаются по мере разрастания кроны, с ее помощью им придают необходимую искусственную форму, прореживают густоту. Дополнительно таким образом ограничивают высоту кроны, что особенно важно, если деревья растут вблизи воздушных коммуникаций.

Еще один тип обрезки – омолаживающий, к нему прибегают в отношении деревьев, которые перестали давать ежегодный прирост и потеряли декоративность. Такую обрезку проводят в период с октября по апрель, до начала сокодвижения.

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Факт №3: повышение безопасности

Санитарная обрезка положительно влияет не только на внешний вид московских растений, но и на уровень безопасности в городе. Своевременно удаляя сухие и больные ветви, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" минимизируют риски их падения на тротуары и пешеходные зоны, тем самым уберегая горожан от получения травм.

Спиленные ветви по окончании работ собирают и вывозят на спецмашинах, а затем передают на утилизацию или переработку.

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Факт №4: популярное дерево

Чаще всего санитарной обрезке подвергают тополя и липы, так как они составляют порядка 10% от общего количества городских насаждений. Работы, в частности, позволяют предотвратить поломку веток при сильном ветре – из-за большой "парусности" и хрупкой древесины тополя ломаются чаще, чем, например, ясени.

Также санитарная обрезка позволяет минимизировать образование раздражающего горожан тополиного пуха в период цветения.

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Факт №5: специальное разрешение

В КГХ Москвы напоминают, что самовольная обрезка и вырубка деревьев в столице запрещены на законодательном уровне, нарушителям грозит административное наказание и денежный штраф. Формовкой крон и удалением ветвей имеют право заниматься исключительно профильные городские службы, имеющие порубочный билет – этот документ легитимизирует работы в отношении зеленых насаждений.

Горожане могут сообщить о сухостое, травмированном или сломанном дереве по следующим каналам связи:

- оставив заявку на портале "Наш город" с указанием адреса;

- обратившись в свою управляющую организацию.

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