Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве
Специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" содержат на балансе свыше 181 тысячи деревьев, среди которых встречаются тополя, клены, ясени, липы, рябины, черемухи и другие виды растений. Задача работников службы – следить за состоянием зеленых насаждений в течение всего года, укрывать древесной щепой корни на зиму, удобрять почву, осуществлять полив и обрезку в рамках сезонных работ.
По данным КГХ Москвы, в среднем в течение года специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" проводят обрезку более 30 тысяч деревьев.
Обрезка крупномерных деревьев входит в перечень комплексных мероприятий по уходу за зелеными насаждениями в черте мегаполиса. В зависимости от сезона и необходимости работники ГБУ "Автомобильные дороги" проводят несколько видов обрезки.
Санитарная обрезка, проводится круглый год, особое внимание ей уделяют с приходом весны. Специалисты удаляют больные, сухие и поврежденные за зиму ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов и улучшить внешний вид деревьев.
Формовочной обрезке растения подвергаются по мере разрастания кроны, с ее помощью им придают необходимую искусственную форму, прореживают густоту. Дополнительно таким образом ограничивают высоту кроны, что особенно важно, если деревья растут вблизи воздушных коммуникаций.
Еще один тип обрезки – омолаживающий, к нему прибегают в отношении деревьев, которые перестали давать ежегодный прирост и потеряли декоративность. Такую обрезку проводят в период с октября по апрель, до начала сокодвижения.
Санитарная обрезка положительно влияет не только на внешний вид московских растений, но и на уровень безопасности в городе. Своевременно удаляя сухие и больные ветви, специалисты ГБУ "Автомобильные дороги" минимизируют риски их падения на тротуары и пешеходные зоны, тем самым уберегая горожан от получения травм.
Спиленные ветви по окончании работ собирают и вывозят на спецмашинах, а затем передают на утилизацию или переработку.
Чаще всего санитарной обрезке подвергают тополя и липы, так как они составляют порядка 10% от общего количества городских насаждений. Работы, в частности, позволяют предотвратить поломку веток при сильном ветре – из-за большой "парусности" и хрупкой древесины тополя ломаются чаще, чем, например, ясени.
Также санитарная обрезка позволяет минимизировать образование раздражающего горожан тополиного пуха в период цветения.
В КГХ Москвы напоминают, что самовольная обрезка и вырубка деревьев в столице запрещены на законодательном уровне, нарушителям грозит административное наказание и денежный штраф. Формовкой крон и удалением ветвей имеют право заниматься исключительно профильные городские службы, имеющие порубочный билет – этот документ легитимизирует работы в отношении зеленых насаждений.
Горожане могут сообщить о сухостое, травмированном или сломанном дереве по следующим каналам связи:
- оставив заявку на портале "Наш город" с указанием адреса;
- обратившись в свою управляющую организацию.