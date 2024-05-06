Полезная стрижка: топ интересных фактов про обрезку деревьев в Москве

Обрезка крупномерных деревьев входит в перечень комплексных мероприятий по уходу за зелеными насаждениями в черте мегаполиса. В зависимости от сезона и необходимости работники ГБУ "Автомобильные дороги" проводят несколько видов обрезки.

Санитарная обрезка, проводится круглый год, особое внимание ей уделяют с приходом весны. Специалисты удаляют больные, сухие и поврежденные за зиму ветви, чтобы стимулировать рост новых побегов и улучшить внешний вид деревьев.

Формовочной обрезке растения подвергаются по мере разрастания кроны, с ее помощью им придают необходимую искусственную форму, прореживают густоту. Дополнительно таким образом ограничивают высоту кроны, что особенно важно, если деревья растут вблизи воздушных коммуникаций.

Еще один тип обрезки – омолаживающий, к нему прибегают в отношении деревьев, которые перестали давать ежегодный прирост и потеряли декоративность. Такую обрезку проводят в период с октября по апрель, до начала сокодвижения.