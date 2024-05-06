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В Новосибирске водитель Mercedes сбила ребенка во дворе дома
В Новосибирске водитель Mercedes сбила ребенка во дворе дома - РИА Новости, 06.05.2024
В Новосибирске водитель Mercedes сбила ребенка во дворе дома
Водитель автомобиля Mercedes в Новосибирске в понедельник на внутридворовой территории сбила четырехлетнюю девочку, ребенка доставили в больницу, сообщила... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T12:11
2024-05-06T12:11
2024-05-06T12:11
происшествия
новосибирск
mercedes
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НОВОСИБИРСК, 6 мая – РИА Новости. Водитель автомобиля Mercedes в Новосибирске в понедельник на внутридворовой территории сбила четырехлетнюю девочку, ребенка доставили в больницу, сообщила городская Госавтоинспекция. "В 08.30 водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем Mercedes, двигалась по дворовой территории дома №11 по улице Шевченко и в пути следования совершила наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выехал на самокате на проезжую часть из-за припаркованного автомобиля", - говорится в сообщении. В результате ДТП пострадала девочка 2020 года рождения, которую доставили в больницу с травмами. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства. Согласно предоставленному полицией видеоролику, ДТП произошло на глазах у матери ребенка.
https://ria.ru/20231230/dtp-1919124477.html
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происшествия, новосибирск, mercedes
Происшествия, Новосибирск, Mercedes
В Новосибирске водитель Mercedes сбила ребенка во дворе дома
В Новосибирске сбили четырехлетнюю девочку на самокате, ребенок в больнице