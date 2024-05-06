https://ria.ru/20240506/niderlandy-1944212136.html

Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России"

Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России" - РИА Новости, 06.05.2024

Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России"

Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года для "сдерживания России", сообщила министр обороны страны Кайса РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T17:15

2024-05-06T17:15

2024-05-06T17:32

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ГААГА, 6 мая - РИА Новости. Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года для "сдерживания России", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России. Об этом министр Кайса Оллонгрен проинформировала Палату представителей в соответствующем письме", - говорится в заявлении минобороны.Сообщается, что максимальное число нидерландских солдат, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе "Расширенное передовое присутствие (eFP), остается 350."Это важный сигнал для наших союзников и России. Наши солдаты вносят здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы обеспечим безопасность Европы", - приводит ведомство слова Оллонгрен.Нидерланды участвуют в миссии НАТО в Литве с 9 февраля 2017 года. В настоящее время в Литве находится от 270 до 300 голландских военнослужащих. В этой программе альянса также участвуют Германия, Бельгия, Норвегия и Чехия.В феврали СМИ сообщали, что Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов предлагает правительству изучить вопрос о постоянном размещении нидерландских войск в Восточной Европе. Как отмечали депутаты, существует "большая необходимость в постоянном присутствии союзников в странах Балтии и Польше для сдерживания России".Нидерланды также обсуждают с Германией возможность развертывания постоянной немецкой бригады в Литве.

https://ria.ru/20240506/ukraina-1944211606.html

https://ria.ru/20240506/krym-1944172121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нидерланды, литва, нато