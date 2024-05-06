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Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России" - РИА Новости, 06.05.2024
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17:15 06.05.2024 (обновлено: 17:32 06.05.2024)
https://ria.ru/20240506/niderlandy-1944212136.html
Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России"
Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России" - РИА Новости, 06.05.2024
Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России"
Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года для "сдерживания России", сообщила министр обороны страны Кайса РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T17:15
2024-05-06T17:32
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ГААГА, 6 мая - РИА Новости. Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года для "сдерживания России", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен."Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России. Об этом министр Кайса Оллонгрен проинформировала Палату представителей в соответствующем письме", - говорится в заявлении минобороны.Сообщается, что максимальное число нидерландских солдат, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе "Расширенное передовое присутствие (eFP), остается 350."Это важный сигнал для наших союзников и России. Наши солдаты вносят здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы обеспечим безопасность Европы", - приводит ведомство слова Оллонгрен.Нидерланды участвуют в миссии НАТО в Литве с 9 февраля 2017 года. В настоящее время в Литве находится от 270 до 300 голландских военнослужащих. В этой программе альянса также участвуют Германия, Бельгия, Норвегия и Чехия.В феврали СМИ сообщали, что Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов предлагает правительству изучить вопрос о постоянном размещении нидерландских войск в Восточной Европе. Как отмечали депутаты, существует "большая необходимость в постоянном присутствии союзников в странах Балтии и Польше для сдерживания России".Нидерланды также обсуждают с Германией возможность развертывания постоянной немецкой бригады в Литве.
https://ria.ru/20240506/ukraina-1944211606.html
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в мире, нидерланды, литва, нато
В мире, Нидерланды, Литва, НАТО
Нидерланды продлят военное присутствие в Литве для "сдерживания России"

Нидерланды продлят присутствие в Литве на два года для сдерживания России

© AP Photo / Phil NijhuisЗдание правительства Бинненхоф в Гааге
Здание правительства Бинненхоф в Гааге - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© AP Photo / Phil Nijhuis
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ГААГА, 6 мая - РИА Новости. Нидерланды решили продлить присутствие своих военных в Литве в рамках программы НАТО на два года для "сдерживания России", сообщила министр обороны страны Кайса Оллонгрен.
"Нидерланды продолжат направлять своих военных в Литву для участия в миссии НАТО до конца 2026 года для сдерживания России. Об этом министр Кайса Оллонгрен проинформировала Палату представителей в соответствующем письме", - говорится в заявлении минобороны.
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Сообщается, что максимальное число нидерландских солдат, участвующих в миссии НАТО по усилению присутствия в Восточной Европе "Расширенное передовое присутствие (eFP), остается 350.
"Это важный сигнал для наших союзников и России. Наши солдаты вносят здесь решающий вклад в сдерживание и оборону. Вместе мы обеспечим безопасность Европы", - приводит ведомство слова Оллонгрен.
Нидерланды участвуют в миссии НАТО в Литве с 9 февраля 2017 года. В настоящее время в Литве находится от 270 до 300 голландских военнослужащих. В этой программе альянса также участвуют Германия, Бельгия, Норвегия и Чехия.
В феврали СМИ сообщали, что Палата представителей (нижняя палата парламента) Нидерландов предлагает правительству изучить вопрос о постоянном размещении нидерландских войск в Восточной Европе. Как отмечали депутаты, существует "большая необходимость в постоянном присутствии союзников в странах Балтии и Польше для сдерживания России".
Нидерланды также обсуждают с Германией возможность развертывания постоянной немецкой бригады в Литве.
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