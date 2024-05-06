https://ria.ru/20240506/nebenzya-1944225998.html

Небензя назвал заявления Запада о сохранении космоса мирным лицемерием

Небензя назвал заявления Запада о сохранении космоса мирным лицемерием - РИА Новости, 06.05.2024

Небензя назвал заявления Запада о сохранении космоса мирным лицемерием

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами заявления западных стран о якобы их заинтересованности в сохранении космоса мирным. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T18:00

2024-05-06T18:00

2024-05-06T18:00

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ООН, 6 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами заявления западных стран о якобы их заинтересованности в сохранении космоса мирным. Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции – Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве, а не только ОМУ. Китай при голосовании по резолюции воздержался, 13 стран были за проект. Как указал Небензя, выступая в понедельник в Генассамблее ООН, США и Япония так и не смогли объяснить, почему не согласились на российскую поправку. "Ответим за них на этот вопрос сами. Они не хотят на это идти, потому что военные доктрины практически всех ключевых западных стран сейчас предусматривают военное освоение космоса. США и их союзники некоторое время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, частности, ударных боевых систем в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса, а также в отношении космоса и его использование для поведения боевых операций", - сказал Небензя. "Не дайте сегодня ввести себя в заблуждение. Все заявления западных стран об их заинтересованности в диалоге по сохранению космоса мирным… - всего лишь лицемерие и двойные стандарты. Их голосование против нашей поправки о неразмещении в космосе любых видов вооружений лучшая тому иллюстрация", - подчеркнул он. По словам Небензи, неслучайно все предшествующие годы США активно сопротивлялись любым инициативам, нацеленным на предотвращение гонки вооружений в космосе. Яркий пример, как указал постпред, многолетнее блокирование Соединенными Штатами российской-китайского предложения по поводу проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был подготовлен еще в 2008 году.

https://ria.ru/20240424/rezolyutsiya-1942159829.html

https://ria.ru/20240503/gosdep-1943777165.html

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космос - риа наука, сша, россия, вашингтон (штат), василий небензя, оон, генеральная ассамблея оон