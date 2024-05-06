Небензя назвал заявления Запада о сохранении космоса мирным лицемерием
Небензя назвал заявления Запада о желании сохранить космос мирным лицемерием
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 6 мая – РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал лицемерием и двойными стандартами заявления западных стран о якобы их заинтересованности в сохранении космоса мирным.
Ранее Вашингтон и Токио подготовили проект резолюции СБ ООН, призывающий страны не разрабатывать ядерные вооружения или другие виды ОМУ, предназначенные для размещения на орбите вокруг Земли или для установки на небесных телах, а также для размещения их в космосе любым другим способом. Россия в СБ ООН наложила вето на проект резолюции – Совбез не включил в текст поправку Москвы и Пекина с призывом навсегда предотвратить размещение любого оружия в космическом пространстве, а не только ОМУ. Китай при голосовании по резолюции воздержался, 13 стран были за проект.
Как указал Небензя, выступая в понедельник в Генассамблее ООН, США и Япония так и не смогли объяснить, почему не согласились на российскую поправку.
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"Ответим за них на этот вопрос сами. Они не хотят на это идти, потому что военные доктрины практически всех ключевых западных стран сейчас предусматривают военное освоение космоса. США и их союзники некоторое время назад анонсировали планы, которые включают размещение оружия, частности, ударных боевых систем в космическом пространстве, применение силы или угрозы силой в космосе, из космоса, а также в отношении космоса и его использование для поведения боевых операций", - сказал Небензя.
"Не дайте сегодня ввести себя в заблуждение. Все заявления западных стран об их заинтересованности в диалоге по сохранению космоса мирным… - всего лишь лицемерие и двойные стандарты. Их голосование против нашей поправки о неразмещении в космосе любых видов вооружений лучшая тому иллюстрация", - подчеркнул он.
По словам Небензи, неслучайно все предшествующие годы США активно сопротивлялись любым инициативам, нацеленным на предотвращение гонки вооружений в космосе.
Яркий пример, как указал постпред, многолетнее блокирование Соединенными Штатами российской-китайского предложения по поводу проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе, который был подготовлен еще в 2008 году.