https://ria.ru/20240506/navodnenie-1944061927.html
В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома
В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома - РИА Новости, 06.05.2024
В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома
В 48 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 392 жилых дома и 36 участков автодорог, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T09:34
2024-05-06T09:34
2024-05-06T09:34
происшествия
ишим (река)
тобол (река)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. В 48 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 392 жилых дома и 36 участков автодорог, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России в Telegram-канале. "В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог", - указано в сообщении ГУМЧС. Накануне сообщалось, что в 47 населенных пунктах региона подтоплено 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог. Отмечается, что по руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей. Общая группировка сил и средств МЧС России на территории города Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 525 человек и 56 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата. По данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (06.00 мск) 6 мая по руслу реки Ишим наблюдается постепенное снижения уровня воды в Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе, в Викуловском районе еще сохраняется незначительный рост - за стуки плюс 2 сантиметра на гидропосту в селе Викулово. Река Тобол отрицательную динамику пока демонстрирует только на гидропосту села Коркино Упоровского района — минус 5 сантиметров за сутки, в селе Упорово, городе Ялуторовске и селе Иевлево Ярковского района продолжается подъем воды.
https://ria.ru/20240505/ishim-1944021457.html
https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ишим (река), тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тобол (река), Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома
В 48 населенных пунктах Тюменской области подтоплено 392 жилых дома