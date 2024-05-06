https://ria.ru/20240506/navodnenie-1944061927.html

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома - РИА Новости, 06.05.2024

В Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтопило 392 дома

В 48 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 392 жилых дома и 36 участков автодорог, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T09:34

2024-05-06T09:34

2024-05-06T09:34

происшествия

ишим (река)

тобол (река)

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. В 48 населенных пунктах Тюменской области из-за разлива рек Ишим и Тобол подтоплено 392 жилых дома и 36 участков автодорог, сообщает пресс-служба областного главка МЧС России в Telegram-канале. "В 48 населенных пунктах остаются подтопленными 392 жилых дома, 345 дачных домов, 3 241 приусадебный участок, 36 участков автодорог", - указано в сообщении ГУМЧС. Накануне сообщалось, что в 47 населенных пунктах региона подтоплено 385 жилых домов, 345 дачных домов, 3232 приусадебных участка, 35 участков автодорог. Отмечается, что по руслу реки Ишим продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки, укреплению дамб и временных земляных насыпей. Общая группировка сил и средств МЧС России на территории города Ишима, Ишимского, Казанского, Абатского и Викуловского районов составляет 525 человек и 56 единиц техники, 18 плавсредств. Для постоянного мониторинга паводковой обстановки применяется три беспилотных летательных аппарата. По данным гидрологического бюллетеня из Telegram-канала информцентра правительства региона, на 8.00 (06.00 мск) 6 мая по руслу реки Ишим наблюдается постепенное снижения уровня воды в Казанском, Ишимском районах, городе Ишиме и Абатском районе, в Викуловском районе еще сохраняется незначительный рост - за стуки плюс 2 сантиметра на гидропосту в селе Викулово. Река Тобол отрицательную динамику пока демонстрирует только на гидропосту села Коркино Упоровского района — минус 5 сантиметров за сутки, в селе Упорово, городе Ялуторовске и селе Иевлево Ярковского района продолжается подъем воды.

https://ria.ru/20240505/ishim-1944021457.html

https://ria.ru/20240419/reka_ishim-1940950631.html

ишим (река)

тобол (река)

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ишим (река), тобол (река), россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024