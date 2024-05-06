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Российские ученые пересмотрели "золотой стандарт" в стоматологии - РИА Новости, 06.05.2024
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Наука
 
03:00 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/nauka-1943655365.html
Российские ученые пересмотрели "золотой стандарт" в стоматологии
Российские ученые пересмотрели "золотой стандарт" в стоматологии - РИА Новости, 06.05.2024
Российские ученые пересмотрели "золотой стандарт" в стоматологии
Методику заживления ран полости рта с помощью отечественных мембран из пьезоэлектрического материала предложили ученые Томского политеха. Как отметили... РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T03:00
2024-05-06T03:00
наука
наука
университетская наука
навигатор абитуриента
томский политехнический университет
томск
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Методику заживления ран полости рта с помощью отечественных мембран из пьезоэлектрического материала предложили ученые Томского политеха. Как отметили исследователи, в отличие от зарубежных аналогов из тефлона, признанных во всем мире "золотым стандартом", российские мембраны не только защищают раны от бактерий, но и способствуют регенерации ткани. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials &amp; Interfaces.Раны слизистой оболочки полости рта – частое следствие стоматологических и хирургических вмешательств. Заживление таких ран может быть долгим и болезненным, в некоторых случаях образовываются рубцы, вызывающие косметический и физиологический дискомфорт.Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) провели исследование, в ходе которого сравнили два типа полимерных мембран: мембрану из тефлона (политетрафторэтилена), используемую в стоматологами для закрытия дефектов слизистой оболочки ротовой полости, и отечественную мембрану из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом, которая обладает пьезоэлектрическими свойствами."Несмотря на то, что оба типа мембран очень похожи по своей структуре и физико-химическим свойствам, пьезоэлектрические мембраны более эффективны для закрытия дефектов слизистой оболочки полости рта", – сообщил старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.При этом он пояснил, что тефлоновая (диэлектрическая) мембрана защищает рану от попадания патогенных бактерий, что обеспечивает необходимый гомеостаз, а пьезоэлектричская мембрана не только предохраняет рану от патогенов, но и способствует регенерации ткани, ускоряя процесс заживления.По оценкам ученого, проведенное исследование имеет большую практическую значимость, так как может помочь пациентам избавиться от косметического и физиологического дискомфорта, связанного с возникновением рубцов на слизистых оболочках полости рта. При этом он особо подчеркнул, что пьезоэлектрические мембраны изготовлены из отечественных полимеров, и метод их изготовления прост и относительно недорог."Под большим напряжением полимерный раствор распыляется на вращающийся барабан, в итоге полученная мембрана приобретает структуру переплетенных волокон, которые можно сравнить с многослойным бинтом", – пояснил ученый, добавив, что технологию легко масштабировать и наладить промышленный выпуск разработанных материалов с последующим внедрением в клиническую практику.На данном этапе перед исследователями ТПУ стоит задача изучить эффективность применения композитных пьезоэлектрических мембран – мембран, где помимо сополимера, в состав входят другие полимеры и антимикробные агенты, которые могли бы противостоять агрессивной бактериологической среде в полости рта.Работа выполнена в рамках гранта Российского научного фонда.
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наука, университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск, россия, здоровье - общество, сибирский государственный медицинский университет, российский научный фонд
Наука, Наука, Университетская наука, Навигатор абитуриента, Томский политехнический университет, Томск, Россия, Здоровье - Общество, Сибирский государственный медицинский университет, Российский научный фонд

Российские ученые пересмотрели "золотой стандарт" в стоматологии

© iStock.com / baonaСтоматология
Стоматология - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / baona
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Методику заживления ран полости рта с помощью отечественных мембран из пьезоэлектрического материала предложили ученые Томского политеха. Как отметили исследователи, в отличие от зарубежных аналогов из тефлона, признанных во всем мире "золотым стандартом", российские мембраны не только защищают раны от бактерий, но и способствуют регенерации ткани. Результаты опубликованы в журнале ACS Applied Materials & Interfaces.
Раны слизистой оболочки полости рта – частое следствие стоматологических и хирургических вмешательств. Заживление таких ран может быть долгим и болезненным, в некоторых случаях образовываются рубцы, вызывающие косметический и физиологический дискомфорт.
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Ученые Национального исследовательского Томского политехнического университета (ТПУ) совместно с коллегами из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) провели исследование, в ходе которого сравнили два типа полимерных мембран: мембрану из тефлона (политетрафторэтилена), используемую в стоматологами для закрытия дефектов слизистой оболочки ротовой полости, и отечественную мембрану из сополимера винилиденфторида с тетрафторэтиленом, которая обладает пьезоэлектрическими свойствами.
«
"Несмотря на то, что оба типа мембран очень похожи по своей структуре и физико-химическим свойствам, пьезоэлектрические мембраны более эффективны для закрытия дефектов слизистой оболочки полости рта", – сообщил старший научный сотрудник Исследовательской школы химических и биомедицинских технологий ТПУ Евгений Больбасов.
© Фото : Евгений БольбасовПроцесс получения полимерных мембран
Процесс получения полимерных мембран
Процесс получения полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
1 из 3
© Фото : Евгений БольбасовПроцесс получения полимерных мембран
Процесс получения полимерных мембран
Процесс получения полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
2 из 3
© Фото : Евгений БольбасовСтруктура полимерных мембран
Структура полимерных мембран
Структура полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
3 из 3
Процесс получения полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
1 из 3
Процесс получения полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
2 из 3
Структура полимерных мембран
© Фото : Евгений Больбасов
3 из 3
При этом он пояснил, что тефлоновая (диэлектрическая) мембрана защищает рану от попадания патогенных бактерий, что обеспечивает необходимый гомеостаз, а пьезоэлектричская мембрана не только предохраняет рану от патогенов, но и способствует регенерации ткани, ускоряя процесс заживления.
По оценкам ученого, проведенное исследование имеет большую практическую значимость, так как может помочь пациентам избавиться от косметического и физиологического дискомфорта, связанного с возникновением рубцов на слизистых оболочках полости рта. При этом он особо подчеркнул, что пьезоэлектрические мембраны изготовлены из отечественных полимеров, и метод их изготовления прост и относительно недорог.
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"Под большим напряжением полимерный раствор распыляется на вращающийся барабан, в итоге полученная мембрана приобретает структуру переплетенных волокон, которые можно сравнить с многослойным бинтом", – пояснил ученый, добавив, что технологию легко масштабировать и наладить промышленный выпуск разработанных материалов с последующим внедрением в клиническую практику.
На данном этапе перед исследователями ТПУ стоит задача изучить эффективность применения композитных пьезоэлектрических мембран – мембран, где помимо сополимера, в состав входят другие полимеры и антимикробные агенты, которые могли бы противостоять агрессивной бактериологической среде в полости рта.
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