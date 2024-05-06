https://ria.ru/20240506/muzhchina-1944246476.html

В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы

В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы - РИА Новости, 06.05.2024

В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы

Мужчина в штате Пенсильвания попытался застрелить пастора во время службы, однако пистолет злоумышленника дал осечку, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T20:01

2024-05-06T20:01

2024-05-06T20:01

в мире

пенсильвания

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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Мужчина в штате Пенсильвания попытался застрелить пастора во время службы, однако пистолет злоумышленника дал осечку, сообщила местная полиция. По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье в округе Аллегейни в Пенсильвании: 26-летнийБернард Полайт в ходе службы в местной церкви направил пистолет на пастора и попытался выстрелить, но "оружие дало осечку". После неудавшейся попытки убийства мужчину скрутили. Как в свою очередь пишет CNN со ссылкой на представителя местной полиции, правоохранители нашли в доме злоумышленника тело его родственника. Тем не менее по второму инциденту обвинений выдвинуто не было, расследование продолжается, отмечает СМИ.

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пенсильвания

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в мире, пенсильвания, сша