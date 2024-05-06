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В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы
В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы - РИА Новости, 06.05.2024
В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы
Мужчина в штате Пенсильвания попытался застрелить пастора во время службы, однако пистолет злоумышленника дал осечку, сообщила местная полиция. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T20:01
2024-05-06T20:01
2024-05-06T20:01
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ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Мужчина в штате Пенсильвания попытался застрелить пастора во время службы, однако пистолет злоумышленника дал осечку, сообщила местная полиция. По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье в округе Аллегейни в Пенсильвании: 26-летнийБернард Полайт в ходе службы в местной церкви направил пистолет на пастора и попытался выстрелить, но "оружие дало осечку". После неудавшейся попытки убийства мужчину скрутили. Как в свою очередь пишет CNN со ссылкой на представителя местной полиции, правоохранители нашли в доме злоумышленника тело его родственника. Тем не менее по второму инциденту обвинений выдвинуто не было, расследование продолжается, отмечает СМИ.
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в мире, пенсильвания, сша
В мире, Пенсильвания, США
В США мужчина попытался застрелить пастора во время службы
В США мужчина попытался застрелить пастора в ходе службы, но пистолет дал осечку
ВАШИНГТОН, 6 мая - РИА Новости. Мужчина в штате Пенсильвания попытался застрелить пастора во время службы, однако пистолет злоумышленника дал осечку, сообщила местная полиция.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в воскресенье в округе Аллегейни в Пенсильвании: 26-летнийБернард Полайт в ходе службы в местной церкви направил пистолет на пастора и попытался выстрелить, но "оружие дало осечку". После неудавшейся попытки убийства мужчину скрутили.
Как в свою очередь пишет CNN со ссылкой на представителя местной полиции, правоохранители нашли в доме злоумышленника тело его родственника. Тем не менее по второму инциденту обвинений выдвинуто не было, расследование продолжается, отмечает СМИ.