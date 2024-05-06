https://ria.ru/20240506/most-1944067997.html

Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост - РИА Новости, 06.05.2024

Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда будет построен пешеходный мост, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 06.05.2024

2024-05-06T10:37

2024-05-06T10:37

2024-05-06T10:37

москва

юлиана княжевская

москомархитектура

стройкомплекс москвы

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда будет построен пешеходный мост, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина – три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Княжевская отметила, что пешеходный мост будет построен за счет инвестора. Согласно выпущенному Москомархитектурой (входит в столичный стройкомплекс) градостроительному плану земельного участка, мост появится рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности, добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20231003/most-1900165496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, юлиана княжевская, москомархитектура, стройкомплекс москвы