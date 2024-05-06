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Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост - РИА Новости, 06.05.2024
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10:37 06.05.2024
https://ria.ru/20240506/most-1944067997.html
Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост
Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост - РИА Новости, 06.05.2024
Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост
В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда будет построен пешеходный мост, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. РИА Новости, 06.05.2024
2024-05-06T10:37
2024-05-06T10:37
москва
юлиана княжевская
москомархитектура
стройкомплекс москвы
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда будет построен пешеходный мост, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. "Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина – три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса. Княжевская отметила, что пешеходный мост будет построен за счет инвестора. Согласно выпущенному Москомархитектурой (входит в столичный стройкомплекс) градостроительному плану земельного участка, мост появится рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности, добавляется в сообщении.
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москва, юлиана княжевская, москомархитектура, стройкомплекс москвы
Москва, Юлиана Княжевская, Москомархитектура, Стройкомплекс Москвы

Княжевская: в Пресненском районе Москвы построят пешеходный мост

© iStock.com / Drazen_Строительство моста
Строительство моста - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
© iStock.com / Drazen_
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Пресненском районе Москвы со стороны Шмитовского проезда будет построен пешеходный мост, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«
"Пешеходный павильон и эстакада будут пролегать через съезд с улицы Ермакова Роща на 3-ю Магистральную улицу со стороны Шмитовского проезда, владения 34. Протяженность павильона составит 21 метр, а ширина – три метра. Прилегающая к нему эстакада не превысит 19 метров в длину и четырех метров в ширину", – приводит ее слова пресс-служба столичного стройкомплекса.
Княжевская отметила, что пешеходный мост будет построен за счет инвестора.
Согласно выпущенному Москомархитектурой (входит в столичный стройкомплекс) градостроительному плану земельного участка, мост появится рядом с возводимым офисно-гостиничным комплексом для улучшения транспортной и пешеходной доступности, добавляется в сообщении.
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МоскваЮлиана КняжевскаяМоскомархитектураСтройкомплекс Москвы
 
 
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